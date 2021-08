Lidé budou mít na výběr mezi jednodávkovou vakcínou od firmy Johnson & Johnson a dvoudávkovou od Pfizer/BioNTech. Pro vakcínu si mohou přijít zájemci ve věku od 15 let.

V Moravskoslezském kraji pokračuje očkování mobilními týmy zdravotníků. „Zkušenosti z minulého týdne nám potvrzují, že je mezi lidmi z našeho kraje o mobilní očkování zájem. Do Jablunkova, Vítkova a Osoblahy si pro vakcínu přišlo skoro šest stovek lidí včetně dětí, takže věřím, že se tato situace bude opakovat i tentokrát," řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Výva hejtmana

"Rád bych vyzval všechny, kteří zatím ještě o očkování proti covid-19 pochybují, aby za zdravotníky přišli a s lékařem své obavy probrali. Někteří lidé totiž mají mnohdy mylné informace od takzvaných odpíračů, kteří mezi lidi šíří mírně řečeno zcestné informace. Já osobně očkování považuji za nejúčinnější nástroj proti nákaze," dodal hejtman.

Mobilní očkovací týmy budou lidem k dispozici:

DNES (pátek 13. srpna) ve Fulneku na Komenského náměstí, a to od 15 do 20 hodin.

Na místě bude očkovací sanitka a stan, který zajistí místní dobrovolní hasiči, aby si v něm mohli lidé po vakcinaci odpočinout.



ZÍTRA (sobota 14. srpna) v Suchdolu nad Odrou v místním kulturním domě ve Sportovní ulici, a to od 8 do 12 hodin.



Pro vakcínu si mohou bez předchozí registrace přijít všichni zájemci nad 15 let. Pro vakcinaci mladších dětí by totiž musel být na místě i pediatr.

Po oba dva dny bude očkování zajišťovat mobilní očkovací tým Fakultní nemocnice Ostrava. „Jako vždy bude na místě zkušená sestra a lékař, který před samotným očkováním s každým příchozím probere jeho zdravotní stav. Chybět nebudou ani administrátoři, kteří nově naočkované zavedou do centrálního systému. Zdravotníci dělají pro zvýšení proočkovanosti maximum, teď je to na lidech, doufám, že se jich k našemu mobilnímu očkovacímu týmu dostaví co nejvíce,“ řekl ředitel Fakultní nemocnice Ostrava Jiří Havrlant.

Okolí Slezské Harty a další místa v kraji

Očkování mobilními týmy bude v Moravskoslezském kraji pokračovat i v příštím týdnu.

"Plánují se výjezdy na pátek do Kopřivnice a na sobotu do Studénky. Bez předchozí registrace bude očkování možné i na víkendové akci na Slezské Hartě, kde budou 21. až 22. srpna závody Dračí lodě. Tam bude očkovat mobilní tým krnovské nemocnice. Svůj mobilní očkovací tým by měla aktivovat i Nemocnice Třinec, která už dojednává vakcinaci na Jablunkovsku, kde je oproti jiným lokalitám nízká proočkovanost," uvedla na závěr mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová.