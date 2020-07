Model železnice v Opavě se už staví. Přispějte nadšencům na jeho obnovu!

Do roku 2018 se jezdili lidé z blízkého i širokého okolí dívat do Lhoty u Opavy na model železnice, který byl dílem party železničních modelářů. Právě před dvěma roky se ale nadšenci rozhodli, že se přestěhují do svých vlastních, větších prostor.

Železniční modeláři ze Lhoty se loučili s veřejností | Video: Deník/Petr Widenka