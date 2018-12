Modelka a misska Karolína Mališová natáčí film

Lidé ji mohou už nějaký čas vídat v televizních reklamách. Teď přišla první filmová role.

Andílci za školou. To je název teenagerského crazy muzikálu, ve kterém kromě známých českých herců hraje i modelka, blogerka a misska Karolína Mališová z Otic.

„Já hraji praktikantku Niklíčkovou, která je v základní škole na praxi z pedagogické fakulty. Je to moje první filmová role a moc si to užívám, natáčení mě moc baví. Na to, že jsem si ze začátku myslela , že si ve filmu zahraji jen krátce a že to bude malá role, tak je to docela obsáhlé. Jsem za to ráda,“ řekla naší redakci Karolína Mališová s tím, že ji herectví oslovilo.

„Co se týká natáčení, chybí nám poslední tři dny. Jelikož se nám to trošku posunulo, neumím momentálně říci, kdy půjde film do kin. Pokud by přišla další nabídka, jdu do toho,“ podotkla.

Kromě Karolíny Mališové ve filmu hrají například Petr Kolář, Kateřina Brožová, Pavel Kikinčuk, Dana Morávková, Filip Blažek, Václav Upír Krejčí, Nelly Řehořová či Vojtěch Drahokoupil. Známou modelku mohou lidé zahlédnout také v televizních reklamách.

„Velice mě to těší, že se mi v poslední době daří, ale jak vždy říkám, bez práce nejsou koláče. Snažím se, pracuji na sobě, protože bez toho by to nešlo.

Teď momentálně od 1. ledna poběží nová reklama od Dermacolu a bude to nádherné,“ nechala se slyšet Karolína Mališová. „Vždycky, když jsem jako malá koukala na pohádky, jsem chtěla hrát princeznu, ale myslím si, že vlastně ani nezáleží na tom, jakou roli dostanete. Protože pokud se do toho umíte vžít, užijete si to klidně v roli čarodějnice,“ dodala.