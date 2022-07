Právě tady jsou na ploše třiceti kilometrů rozeseta zmíněná tělesa, a to v měřítku 1:627 000 000 tak, aby rozmístění skutečně odpovídalo danému měřítku, tedy tomu, kde se tělesa opravdu nacházejí ve vesmíru. Opavská Planetární stezka, která je osmnáctým největším modelem na světě a největším v České republice, se nyní rozšiřuje o modely měsíců.

Planetární stezku vymyslel bývalý opavský primátor Jan Mrázek, zpřístupněna byla v roce 2006. Jednotlivé modely v podobě větší či menší kuličky jsou vždy umístěny u některé významné památky či instituce, středobodem soustavy je samotné Slunce, které představuje kašna zvaná koule před městskou radnicí. Odtud se mohou zájemci vypravit na procházku vesmírem. Potkají na ní všech osm planet sluneční soustavy, trpasličí planetu Pluto a dvě planetky Oppavii a Silesii. Nyní poprvé se unikátní model dočká svého rozšíření, a to o modely měsíců. Iniciátorem novinky je bývalý ředitel Mendelova gymnázia Petr Pavlíček.

„Ve sluneční soustavě bylo dosud objeveno minimálně 182 měsíců. Nejvíce jich obíhá planetu Saturn. Osm těch největších je v opavském modelu vytvořeno a umístěno,“ řekl Deníku Petr Pavlíček. Čtyři měsíce dostal model Jupiteru (Io, Europa, Ganymed, Callisto), po jednom pak Saturn (Titan), Uran (Titania) a Neptun (Triton).

Petr Pavlíček podle svých slov dokončuje s přáteli myšlenku starou dvacet let. „Pan Mrázek inspirován návštěvami v Německu a Rakousku přišel tehdy s nápadem postavit něco podobného u nás v Opavě. Sešla se výjimečná parta chlapů, kteří chtěli něco vybudovat. A povedlo se. Pochopitelně máme další sny, jak rozšířit model až k Ostravě. Představte si kouli o poloměru třiceti kilometrů, v něm jsou dva citrusy, dva menší pomeranče, tři třešně, takřka dvacet hrášků a náprstek makových semínek. To je naše sluneční soustava. Další hvězda je 64 tisíc kilometrů daleko (hvězda Proxima Centauri je od Slunce vzdálená 4,2 světelné roky, podle měřítka opavského modelu je to právě přibližně 64 tisíc kilometrů od Opavy, pozn. red.),“ přibližuje Petr Pavlíček.

Skupina nadšenců a další novinky

Stezka i její rozšíření je dílem dobrovolníků. „Materiál – nerez plechy – na modely měsíců věnoval Břetislav Tůma. Estetický návrh pochází od Tomáše Skalíka, texty a obrázky frézoval Jaroslav Lenc a celý model precizně sestavil, svařil a upevnil do betonového soklu Pavel Tomášek. Pracovalo na tom ale mnoho dalších lidí. Sešla se skupina mužů, kteří chtěli něco dokázat a nechtěli jen žvanit a začít tím, že budou pochtívat dotace. Každý dal něco. Ten nápad, ten materiál, ten pár peněz, ten svou práci,“ vyjmenovává Petr Pavlíček.

Díky iniciativě Davida Slosarzcyka se k projektu připojila i Slezská univerzita a Matematický a Fyzikální ústav. „Pod vedením Tomáše Grafa vzniknou webové stránky modelu, název stránky je již zakoupen. Petr Klán z ČVUT Praha o prázdninách převede model se svým studentem do virtuální reality, vznikne i několik infomap, které budou umístěny poblíž planet v krytých nástěnkách a upgraduje se i propagační leták,“ dodává Petr Pavlíček, který byl v letošním opavském participativním rozpočtu autorem nápadu na realizaci Opavského Stonehenge. Projekt však nezískal dostatečný počet hlasů občanů a v rámci participativního rozpočtu tedy nevznikne. Je to však další sen Petra Pavlíčka, který ještě chce pod vedením Slezské univerzity uskutečnit.

K TÉMATU

Planetární stezka Opava

Slunce – Opava, Horní náměstí

Merkur (92,3 m od Slunce) – Opava, Slezské divadlo

Venuše (172,6 m od Slunce) – Opava, Matiční ulice

Země (238,6 m od Slunce) – Opava, Dvořákovy sady

Mars (363,5 m od Slunce) – Opava, rektorát Slezské univerzity

Oppavia, Silesia (660 a 740 m od Slunce) – Opava, náměstí sv. Hedviky

Jupiter (1 241,5 m od Slunce) – Opava, Víceúčelová hala

Saturn (2 286,3 m od Slunce) – Opava-Jaktař, pod kostelem

Uran (4 571,1 m od Slunce) – Milostovice, vojenská pevnost

Neptun (7 158,5 m od Slunce) – Stěbořice, kulturní dům

Pluto (9 419,9 m od Slunce) – Nový Dvůr, arboretum

Prázdnota vesmíru aneb představte si, že…

Petr Pavlíček, iniciátor rozšíření Planetární stezky, by rád, aby si návštěvník na nově vznikajícím webu uvědomil prázdnotu vesmíru. „Že žijeme na dně atmosférického oceánu o síle nejvýše osmi kilometrů, což je v našem měřítku setina milimetru,“ říká.

- Například Kuiperův pás, oblast sluneční soustavy rozprostírající se od oběžné dráhy Neptunu až do vzdálenosti asi 55 astronomických jednotek od Slunce, by mohla být v opavském třicetikilometrovém modelu k vidění zhruba ve vzdálenosti od sedmi do čtrnácti kilometrů.

- V kouli o poloměru 26 světelných let, což v modelu představuje vzdálenost Země a jejího Měsíce, se vyskytuje 220 objektů, z toho 29 je na noční obloze viditelných pouhým okem a pouze devět hvězd je velikostí nebo hmotností srovnatelné se Sluncem. Nejbližší hvězda Proxima Centauri je od Slunce vzdálená 4,2 světelné roky, v modelu je to asi 64 tisíc kilometrů od Opavy.

- Vesmírná sonda Voyager 1 odstartovala ze Země 5. září 1977. V letošním roce 2022 je od Slunce vzdálena 155,6 astronomických jednotek. Lze si představit, že v rámci opavského modelu je nyní Voyager 1 celkem 37 kilometrů daleko od slezské metropole a nachází se několik kilometrů nad ostravským Velkým světem techniky.

- 20. srpna 1977 odstartovala další sonda - Voyager 2. Ta je nyní od Slunce vzdálena 129,5 astronomických jednotek, v modelu je to 30 kilometrů a sonda tak „krouží“ několik kilometrů nad ostravským letištěm.

- Odhaduje se, že střed galaxie je od Země vzdálen 26 tisíc světelných let. Jádro se nachází v souhvězdí Střelce a v modelu je to 390 milionů kilometrů daleko od Opavy. A ještě dodejme, že v modelu sluneční soustavy se Slunce v rámci galaxie pohybuje pod úhlem 60 stupňů pod vodorovný horizont směrem na Ostravu.