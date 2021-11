Pane starosto, prozraďte, které investiční akce se v Mokrých Lazcích uskutečnily v poslední době?

Letos se nám podařilo opravit kuchyň s jídelnou v místní mateřské škole (MŠ). V naší školce se vaří a jsme za to rádi, že nemusíme stravu dovážet. Technické vybavení se sice pravidelně obnovovalo, avšak stavební část zůstávala původní ze 70. let. Byla tedy nutná rekonstrukce, šlo o akci za 3,5 milionu korun, povedlo se nám získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. V MŠ se vaří jak pro školku, základní školu, tak i pro cizí strávníky, ať už jde o občany nebo zaměstnance firem. Na základě dohody jsme schopni našim nemohoucím obyvatelům obědy zdarma i rozvážet.

Dlouhodobě se chystala i stavba cyklostezky mezi hájeckou části Lhota a Mokrými Lazcemi. Přípravy se více než dva roky zadrhávaly na výkupech pozemků.

Těší mě, že se akce konečně realizuje, byť si nemyslím, že poloha chodníku je nejideálnější.Ale každopádně bude o mnoho lepší než stav současný, kdy lidé chodili po okraji komunikace. Jedná se o frekventovanou cestu. Není to pouze spojka mezi Lhotou a Lazcemi, ale i přístupová cesta pro lidi, kteří bydlí v rodinných domcích situovaných mezi těmito obcemi. Takže lepší chodník u silnice než pohyb chodců ve vozovce. Stavět se začalo v září, hotovo by mělo být do konce letošního roku. Celkové náklady činí 9,5 milionu korun, z toho větší část hradí obec Mokré Lazce, konkrétně 6,8 milionu. Od Krajského úřadu MSK máme dotaci 1,5 milionu, zbytek uhradíme z vlastní kasy.

Co se dále ještě povedlo?

Průběžně opravujeme komunikace i chodníky v obci. Také jsme pořídili nový malotraktor. Zimní údržbu komunikací nám zajišťuje místní soukromý zemědělec, ale úklid chodníků, hřbitova a menších prostranství si provádíme sami. Stroj bude sloužit nejen na úhrn sněhu, ale i pro další celoroční potřeby obce. V minulém roce se nám podařilo postavit komunitní centrum s knihovnou, kde se pořádají různé besedy, přednášky a setkávání občanů. Součástí je také sociální poradenství, tuto službu máme dohodnutou s Centrem sociálních služeb Ostrava, spolupracujeme i s ostravskou Charitou.

A co se teprve připravuje?

Dlouhodobě se chystá odkanalizování obce, již je zpracována studie na odkanalizování, zastupitelstvo vybralo z několika variant dvě nejvhodnější, které budou podkladem pro zpracování projektové dokumentace. Dalším roky připravovaným projektem je stavba nového fotbalového hřiště. Do roku 2025 bychom chtěli mít hotový projekt, pak by se začalo s realizací. Chceme nechat zpracovat studii na řešení bezpečnosti chodců a cyklistů ve směru na Štítinu. Něco podobného jako chodník, který se nyní staví směrem na Lhotu, bychom chtěli vybudovat i v této lokalitě. Realizace by zvýšila bezpečnost nejen dětí, které navštěvují školu ve Štítině, ale i našich občanů, bydlících v tomto území. Existuje cyklostezka mezi Mokrými Lazcemi a Štítinou, která je hojně využívána cyklisty, bruslaři i pěšími, ale školáci raději volí pro cestu do školy kratší, ale nebezpečnější trasu po frekventované komunikaci. Ve spolupráci s obci Štítina bychom rádi vybudováním chodníku podél této komunikace zvýšili bezpečnost všech účastníků silničního provozu.

Obecní úřad Mokré Lazce.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Mokré Lazce trápí doprava. Křižovatka poblíž obce ve směru od Opavy na Ostravu byla z hlediska rizikovosti vyhodnocena jako třetí nejhorší v republice. Děje se v této věci něco nového? Proběhnou nějaké stavební úpravy?

Pořád se o tom jedná. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nechalo zpracovat projekt na zamezení levého odbočení do Lazců ve směru od Opavy. Řidiči by museli pokračovat na mimoúrovňovou křižovatku, kde je nyní oficiální sjezd do Mokrých Lazců. Nejeli by však do obce, protože by narazili na zákaz vjezdu. Na ulici Hájová, kde by se uzavřením levého odbočení podstatně zvýšil provoz a není zde možné vybudovat chodníky, je navrhována, pro zvýšené bezpečnosti, jednosměrka. Řidiči by se vraceli zpět na odbočku, kde je plánovaný zákaz levého odbočení a odbočili by, nyní už vpravo, do Mokrých Lazců. Najeli by tak cca 4 km navíc. S navrhovaným řešením nesouhlasím a své vyjádření jsem zaslal ŘSD. Tuto úpravu považuji za komplikovanou a věřím, že se situaci podaří vyřešit vhodnějším způsobem.

Jaké by podle vás bylo nejideálnější řešení?

Většina problému by se vyřešila tím, že by vznikl jeden pruh na levé odbočení. Odbočovalo by se stejně, jen by odbočující řidič měl jistotu, že do něj zezadu v tomto pruhu nikdo nenabourá. To je dnes největší riziko. Vše jsme zdůvodňovali při projednávání na ŘSD, ale bylo nám řečeno, že svedení dopravy do jednoho průběžného a vyhrazení odbočovacího pruhu by znamenalo zpomalení dopravy a nic takového se dělat nebude. Já jsem argumentoval průběhem I/11. V Komárově se jede padesátkou, nikdo se nerozjede ani mezi Komárovem a Novými Sedlicemi. A nám se jedná o úsek 700 metrů po odbočku na Mokré Lazce. Myslím, že pokud by těch 700 metrů byla snížena povolená rychlost a vytvořil se odbočovací pruh, situace by se podstatně zlepšila. To ale ŘSD nechce slyšet. Čekáme tedy, jak bude další jednání pokračovat a kdy se k navrhovanému řešení bude moci oficiálně vyjádřit nejen zastupitelstvo, ale i jednotliví občané.

Pane starosto, co byste popřál Mokrým Lazcím do budoucna?

Obci a občanům přeji, aby se jim dařilo, měli dobré sousedské vztahy, dokázali si vycházet vstříc a pomáhat si. Abychom na sobě hledali to, co nás spojuje, ne to co rozděluje. Aby to začínalo už v rodinách. A také ať jsou Mokré Lazce obcí, na kterou jsou obyvatelé hrdí, že je jejich domovem.