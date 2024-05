Montessori škola v Hlučíně zažívá boom zájmu, potřebuje nové prostory

V Hlučíně nabízí vzdělávání i alternativní Základní škola Via Montessori. Ta se o prostory dělí s klasickou "základkou" nesoucí jméno dr. Miroslava Tyrše. Soukromá škola řeší akutní nedostatek učeben. Za dobu své existence si Via Motessori vytvořila takové jméno, že pro další rozvoj potřebuje další místo. V současnosti na ni chodí 134 žáků od první do deváté třídy.

Výuka vychází z vývojových i aktuálních potřeb žáků. | Foto: se svolením Montessori školy v Hlučíně