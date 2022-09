Během července a srpna vyhaslo na silnicích Moravskoslezského kraje šest životů, nejméně sedmadvacet osob utrpělo těžká zranění, dalších téměř 400 vyvázlo s lehčími poraněními. Vyplývá to z předběžných údajů. Oficiální policejní data budou k dispozici v první polovině září.

Srovnání s minulostí

Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, kdy za celou prázdninovou historii zemřelo nejméně lidí, je více mrtvých (+ 1) i těžce zraněných (+6), počet lehce zraněných zůstal přibližně stejný. Nejvíce se umíralo v roce 2001 (35 osob) a 2004 (29 osob). V několika dalších letech se počet obětí pohyboval mezi dvaceti a třiceti, později pak mezi deseti a dvaceti.

Dlouho to přitom vypadalo, že letos budou prázdninové statistické údaje absolutně nejlepší. To ale platilo jen do 20. srpna. V ten den dokonce nebylo hlášeno žádné zranění.

V následujících deseti dnech však policisté zaznamenali hned několik vážných havárií, které si vyžádaly tři mrtvé a řadu zraněných. Dalším mrtvým byl motorkář. Jelikož se však havárie stala na uzavřeném ostravském okruhu, nelze tuto smutnou událost zařadit do statistiky dopravních nehod.

Jedna z posledních prázdninových tragédií se odehrála 29. srpna u Frenštátu pod Radhoštěm na Novojičínsku, kde devatenáctiletý řidič vozidla Škoda Fabia dostal při průjezdu pravotočivou zatáčkou smyk a v protisměru se střetl s dalším osobním automobilem. V něm cestovaly dvě ženy a dívka. Mladý motorista na místě zemřel, všichni členové osádky druhého vozu utrpěli zranění. V srpnu se stalo i několik nehod, při kterých lékaři ošetřili větší množství lidí.

Další vážné nehody v kraji

Pět zraněných si vyžádala havárie, jež se přihodila v srpnu mezi Opavou a Hradcem nad Moravicí. V obci Branka u Opavy se čelně srazila dvě vozidla. Na místo vyrazily všechny složky integrovaného záchranného systému, vzlétl i vrtulník. Silnice byla v obou směrech dvě hodiny uzavřena, dopravu řídili policisté.

Minulou neděli havarovalo několik vozů na dálnici D1 u obce Bravantice na Novojičínsku. Policisté pronásledovali vozidlo Cadillac SRX s lotyšskou mezinárodní registrační značkou, které na Olomoucku odjelo bez zaplacení od čerpací stanice. Řidič byl pod vlivem drog. Chvílemi uháněl rychlostí až 230 kilometrů v hodině. Před Ostravou narazil do vozidla s polskou osádkou. Poté naboural ještě další auto. Celkem zranil pět lidí.