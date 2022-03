„Ta skupina pracuje velmi pečlivě, prochází databázi humanitární pomoci a obtelefonovává a zjišťuje informace o možnostech, které jsou k dispozici. Nasmlouvává a připravuje kapacity, abychom je měli ihned k dispozici,“ pokračoval Ivo Vondrák.

Uprchlíky ubytovalo i Těšínské divadlo, prostory vybavilo za dva dny a děkuje

Upřesnil, že v současné době je k dispozici více než pět set takových ubytovacích kapacit, což je zhruba na sedm dní dopředu. „Zatím to vypadá tak, že každý den ubytováváme asi osmdesát uprchlíků, kteří přijedou z Ukrajiny,“ vysvětlil moravskoslezský hejtman.

Lidé mohou psát nabídky k ubytování na nový mail

Ivo Vondrák také vyzdvihl skutečnost, že v pondělí 21. března se v Koordinačním asistenčním centru pomoci Ukrajině na Černé louce podařilo zvýšit kapacitu lůžek na na sto deset míst. „Kromě ubytování typu dočasné nouzové přístřeší, které Havířov vybudoval ve své škole, kde je kapacita padesát míst, vybudujeme další na internátu v Krnově a hledáme třetí, abychom tyto kapacity měli k dispozici, kdyby nám přetekly kapacity typu internáty, koleje a podobně,“ doplnil Ivo Vondrák.

Žena z Frýdecko-Místecka žije s pětičlennou rodinou z Ukrajiny, jak to funguje?

Hejtman upozornil, že se stále počítá s přerozdělováním uprchlíků v rámci České republiky – moravskoslezský kraj by jich měl přijmout 15 tisíc. Aby byl kraj na případný větší příliv uprchlíků připraven, k tomu má sloužit e-mailová adresa: UbytovaniUkrajina@msk.cz., kam mohou lidé psát své nabídky na ubytování.

Ivo Vondrák připomněl, že ubytovací kapacity se dělí do čtyř kategorií: nouzové dočasné přístřeší – což jsou tělocvičny s lehátky, nouzové ubytování – to jsou internáty, dalšími kategoriemi jsou byty a ubytování v soukromí v bytech nebo domech. V této souvislosti hejtman zmínil i proces vyplácení nákladů – poskytovatel by měl dostat 200 korun na osobu a noc v dočasném ubytování, 250 korun u komerčních organizací. „Vláda by měla schválit i podporu pro lidi, kteří ubytovávají v soukromí,“ podotkl Ivo Vondrák.

Bude potravinová sbírka

Zároveň zdůraznil, že začínají docházet potraviny. „Tuto věc chceme řešit další sbírkou. Jsem rád , že se ozývají firmy, které chtějí finančně pomoci. Občany, kteří chtějí nějaké potraviny darovat, chci požádat, aby ještě počkali, až se vypracuje přesný seznam toho, co je potřeba. Tak, aby se tyto věci mohly rozvézt na jednotlivá ubytovací zařízení,“ řekl Ivo Vondrák.

Na závěr ještě moravskoslezský hejtman připomněl, že od minulého týdne funguje UA point zřízený v ostravské fakultní nemocnici, kterým již prošlo 40 uprchlíků. Od úterý by měly fungovat UA pointy v krajských nemocnicích v Havířově a Frýdku-Místku. „Krajskými nemocnicemi prošlo už asi devadesát pacientů, kteří potřebovali zdravotní pomoc,“ uzavřel Ivo Vondrák.