Objízdné trasy nejsou schopny nápor aut pojmout. Starostové dotčených měst a obcí na problémy s předstihem upozorňovali. Jako možné řešení navrhují vybudování dočasného pontonového mostu.

O této myšlence se diskutovalo již dříve, naposledy několik dnů před uzavřením mostu na květnovém Sněmu Sdružení obcí Hlučínska (SOH).

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) to ale nepovažuje za reálné. Starostové přesto chtějí o této eventualitě dále jednat. „Navrhujeme zvážit Ředitelství silnic a dálnic možnost výstavby pontonového mostu,“ řekl Deníku předseda SOH a senátor Herbert Pavera.

Provizorní pontonový most v Plzni z roku 2012.Zdroj: DENÍK/Zdeněk Vaiz

Jak zdůraznil, rozumí argumentům ŘSD, zejména problémům s nájezdem, přesto si myslí, že je stále prostor pro nalezení technického řešení. „Doufám že tuto možnost budou zvažovat,“ doplnil Pavera.

S výstavbou pontonového mostu by podle něj mohla pomáhat armáda, která má s podobnými projekty zkušenosti. Navíc, pokud by se opravdu podařilo provizorní most vybudovat, představoval by záložní řešení do budoucna.

„Mohl by se znovu postavit a využívat v případě havárie či další opravy stávajícího mostu,“ řekl Pavera, který však stejně jako další starostové vidí jediné řešení ve výstavbě nového mostu. Stát by mohl v horizontu několika let.

Nereálné

Typy mostních provizorií a podpěrných konstrukcí ve skladech ŘSD ČR.Zdroj: ŘSD ČR

ŘSD na dotaz Deníku uvedlo, že mostní provizorium není reálné.

„Při prvotním plánování této opravy byl svolán výrobní výbor za účasti všech dotčených orgánů. Na tomto výrobním výboru padlo také řešení s využitím provizorního mostu přes řeku Odru s takovým závěrem, kdy bylo konstatováno, že jeho osazení by mělo značný vliv na jeho technické řešení a finanční navýšení stavby. Konstrukční složitost byla také odůvodněna tím, že nelze vystavět podporu mostu v korytě toku Odry, kterou na našem území nelze regulovat a v její trase se nevyskytuje žádná přehradní nádrž,“ uvedl Miroslav Mazal z ŘSD.

„Dle dostupných informací není v republice takové provizorium, které by dosahovalo takových velkých rozpětí hlavního pole, které by bylo pro přemostění potřeba. Navíc by se finanční nárůst pohyboval v řádech desítek milionů korun,“ dodal Mazal - více o typech mostních provizorií a podpěrných konstrukcí ve skladech ŘSD ČR se dočtete zde.

Armáda

Deník se obrátil i na ministerstvo obrany. Z odpovědi tiskového odboru vyplývá, že zapojení armády nepřichází v úvahu.

„Ministerstvo obrany, potažmo Armáda České republiky, nemůže v podobných situacích pronajímat nebo zapůjčit svůj materiál civilním subjektům. Vojenský materiál nelze využívat k jiným účelům, než k plnění nebo zabezpečení úkolů ozbrojených sil,“ uvedl mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek s tím, že výjimky stanovuje zákon.

Takto to vypadalo při testování pontonového mostu vojáky na Labi v roce 2017:

Vojenské mezinárodní cvičení ženistů Elbe 2017 na vodním cvičišti v Litoměřicích.Zdroj: Deník / Pech Karel

„Armádu a její materiál lze použít k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy, a to pouze dočasně. Poslední případ, kdy armáda podobným způsobem pomáhala, byly povodně v letech 2009 a 2010. Armádní pontonové mosty navíc nejsou certifikovány pro běžnou automobilovou dopravu,“ doplnil Jan Pejšek.

K TÉMATU

V Ostravě dnes začíná rekonstrukce dalšího mostu, a to v Ostravě-Porubě ve frekventované ulici 17. listopadu. Jde o most přes potok Porubku, při jehož opravě bude silnice uzavřena. Oprava zřejmě potrvá do konce roku a může přinést dopravní komplikace. Do Poruby mimo jiné vede jedna z objízdných tras souvisejících s uzavřením mostu přes řeku Odru v Ostravě-Přívoze - VÍCE ZDE.

V přiložené fotogalerii výše se můžete podívat, jak vypadala situace v okolí mostu přes řeku Odru v Ostravě-Přívoze v pondělí ráno, první den jeho uzavření.