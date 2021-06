Ranní problémy byly přitom zbytečné. Tabule a značky zakazující vjezd na most se totiž objevily více než hodinu před jeho oficiálním uzavřením. To bylo ohlášeno na osmou hodinu ranní - VÍCE ZDE.

Když Deník asi 15 minut před osmou hodinou zaparkoval u zákazové značky, objevilo se policejní vozidlo se zapnutými majáky, jež místem – zřejmě v pravidelných intervalech – projíždělo. Po krátkém vysvětlení se ukázalo, že most má být opravdu uzavřený až v osm hodin.

„Tu značku otočili zbytečně dříve, asi to chtěli mít připravené. Přitom ale stačilo, aby ji pootočili bokem a řidiči mohli dále pokračovat. V osm ji pak mohli dát čelně k přijíždějícím autům,“ řekl Deníku policista.

Za značkou se posléze začala tvořit menší kolona. Šlo o naštvané řidiče spoléhající na informaci o uzavření mostu od osmé hodiny. Po ubezpečení, že tomu tak opravdu je, pokračovali směrem na most.

Uzavřený most přes řeku Odru v Ostravě-Přívoze, 31. května 2021. Ranní situace hned první den uzavírky.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

„Počítal jsem s tím, měl jsem podle toho naplánovanou cestu,“ řekl Deníku Lukáš Mrovec, jenž patřil k posledním, komu se podařilo přes most dostal. Podle Miroslava Mazala z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) došlo k neoprávněné manipulaci se značkami.

Až ke kostelu

Řidiče zmátly i značky mezi Hlučínem a Ludgeřovicemi, které od rána bez upřesnění časového údaje upozorňovaly na uzavírku. Drtivá většina aut se proto vydala na objízdnou trasu přes Ludgeřovice, Petřkovice a Koblov určenou pro osobní dopravu.

Uzavřený most přes řeku Odru v Ostravě-Přívoze, 31. května 2021. Ranní situace hned první den uzavírky.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Kolony dosahovaly několika kilometrů a táhly se až k ludgeřovickému kostelu. Motoristé si cestu, která se dá běžně zvládnout za 9 až 11 minut, prodloužili o desítky minut. Podobná, ne-li horší situace nastane i v dalších dnech.

Špatný stav

Oprava mostu je naplánována až do konce letošního roku. Jde o jediné přemostění na hlavní trase mezi Hlučínskem a Ostravou. Denně tudy projedou desítky tisíc vozidel.

„Kompletní oprava spočívá v obnově protikorozní ochrany ocelových konstrukcí, dále bude vyměněn mostní závěr, který po letech služby netěsní a nebrání protékání vody. Na mostě byla zjištěna nefunkční hydroizolace, což je předpoklad pro nadstandardní četnost tvorby výtluků a podobných poruch vozovky. Dosluhující izolační části budou obnoveny. Harmonogram prací rovněž počítá s provedením sanace spodní stavby,“ uvedl Miroslav Mazal z Ředitelství silnic a dálnic s tím, že poslední rozsáhlejší oprava mostu byla provedena v roce 1998.

Autobusy ano, ale…

Most zůstává otevřený pouze pro složky integrovaného záchranného systému, cyklisty, pěší a městskou dopravu. Autobusy jedoucí po nové I/56 zatím k mostu projedou bez problémů. Potíže ale mají například autobusy na linkách 56 a 68. Jejich trasa totiž vede přes Ludgeřovice. V pondělí tak uvízly mezi auty a nabíraly velká zpoždění.

Jak Deník ověřil, kolony se tvořily i před devátou hodinou. Dopravu v Petřkovicích usměrňovala městská policie. „Je to prostě ucpané,“ pokrčil rameny jeden ze strážníků.

I odpoledne

Kolaps nastal i během odpolední dopravní špičky. Opět se tvořily dlouhé kolony, tentokrát ve směru z Ostravy. Dilema, jak se co nejrychleji dostat domů, řešil i senátor a předseda Sdružení obcí Hlučínska Herbert Pavera, který se kolem patnácté hodiny vracel z Ostravy do Bolatic. Původně chtěl jet na Koblov. Když si ale telefonicky ověřil, že dopravní situace je velmi nepříznivá, zvolil jinou trasu.

„V Přívoze jsem najel na dálnici D1, poté na Rudnou a pak na I/11. „Z I/11 jsem odbočil na Háj ve Slezsku a pokračoval do Dolního Benešova a pak do Bolatic. Z Přívozu mi to trvalo tak 30 minut, doprava byla plynulá,“ popsal Deníku svou cestu Herbert Pavera, který stojí v čele Sdružení obcí Hlučínska, jež bojuje o vybudování obchvatu Hlučínska a navazujícího nového mostu přes řeku Odru.

Drtivá kritika

Reakce řidičů na uzavření mostu a následný kolaps byla na sociálních sítích drtivá. Mimo jiné poukazovali na to, že opravy měly začít v době lockdownu, kdy byl provoz podstatně menší. Další kritizovali, že i přes mnohaletou diskusi stále nestojí nový most přes Odru, o němž se mluví jako o nezbytnosti. Má se stát součástí chystaného obchvatu Hlučínska.

„Takže do práce budu na ranní jezdit ve čtyři,“ posteskl si jeden z diskutujících. Motoristé také dávali různé rady a doporučení, například cestovat přes Polsko. „Hlučín, přes Šilheřovice, Chalupki, Bohumín a na dálnici,“ uvedl na facebooku Stanislav Pražák.

Druhá objízdná trasa, určená pro nákladní vozy, vede přes Hlučín a Děhylov. I zde byly zaznamenány problémy.

K tématu

Kvůli dopravnímu kolapsu, který nastal po uzavření mostu přes řeku Odru, se do problémů dostaly i některé autobusové spoje. Ty sice mohou přes most projet, uvízly však v kolonách. „Na místě se kvůli zatíženému provozu tvořily kolony, které měly za následek zpoždění především na linkách 52, 56, 66, 67 a 68. Dispečeři také řešili na deset výpadků spojů. Dopravní podnik Ostrava tyto výpadky pružně řešil průběžným nahrazováním záložních vozů z garáží tak, aby co nejefektivněji minimalizoval dopad na pohodlí našich cestujících. Obecně vznikala v úseku zpoždění až desítky minut,“ sdělila Deníku mluvčí ostravského dopravního podniku Tereza Šnoblová.