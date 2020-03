Více než půl roku má trvat oprava mostu v Mostní ulici. Kvůli havarijnímu stavu bude stržen a nahrazen zcela novým. Na řidiče čeká uzavírka a objížďky.

Most se začne demolovat od začátku dubna. | Foto: Deník / Veronika Bernardová

Snad všichni mají v paměti zřícení lávky v pražské Troji, ke kterému došlo v prosinci 2017. Po této události jako by se roztrhl pytel s kontrolami mostů v zemi. Jejich stav by pravděpodobně byl monitorován, i kdyby k onomu osudnému pádu nedošlo, avšak věci se daly do pohybu rychleji.