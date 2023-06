V zadní části velkého skleníku novodvorského arboreta si nyní návštěvníci skutečně připadají jako v tropech. Není to ale dáno jen banánovníky, fíkusy, bambusy a dalšími rostlinami. Nefalšovanou exotickou atmosféru totiž vyčleněnému prostoru dodávají nádherní motýli.

Kouzlo živých motýlů v Arboretu Nový Dvůr. 7. června 2023 | Video: Veronika Bernardová

Ti se líhnou z kukel přímo před zraky příchozích, kteří pak mohou pozorovat tyto živé „drahokamy“ v letu, nebo jak si pochutnávají na sladkém nektaru.

Kouzlo živých motýlů. Tak zní název výstavy, která se už počtrnácté koná v Arboretu Nový Dvůr ve Stěbořicích na Opavsku. A jako kouzlem očarovaní si návštěvníci skutečně mohou připadat, když projdou zástěnou, rozhrnou dveře skleníku a vejdou do motýlího ráje. Výstava začala 1. června a potrvá celý měsíc. V prvních dnech sice ještě není motýlů vylíhnuto tolik, ale na kráse jim to rozhodně neubírá. Zatím tomuto hmyzu nehraje příliš do karet ani počasí, když je totiž slunečno, bývá daleko aktivnější.

I tak ale je na co se dívat a návštěvníci se jen hrnou. „Kolik druhů máme, se přesně nedá říci. Kupujeme „balíčky“, kde je namíchán sortiment druhů motýlů, kteří jsou zrovna v motýlích farmách ve světě k dispozici. A navíc, určit to bohužel přesně neumíme, nikdo nejsme entomologové. Jedná se však většinou o druhy tropických otakárků a baboček. Máme i dva druhy můr martináčů. V expozici je také k nahlédnutí informační kniha, kde jsou jednotlivé druhy popsány,“ řekla Deníku kurátorka novodvorské botanické zahrady, spadající pod Slezské zemské muzeum, Šárka Zemková.

Katalog motýlů

Přípravy na výstavu začínají už v dubnu. Musí se vyklidit část skleníkové kóje, některé rostliny se umístí ven za skleník, dovnitř je pak potřeba zavěsit vnitřní sítě a přemístit sem jinou zeleň a kvetoucí rostliny. Samozřejmě se zde musí umístit i líheň spolu s krmítky pro motýly a je zapotřebí motýlům obstarat krmení, tedy ovoce.

„Je také nutné informovat dodavatele kukel, že budeme i letos jejich zákazníky. Dodavatel zašle katalog a ceník kukel, od toho se odvíjí základní a největší finanční částka potřebná na výstavu. Je nutné naplánovat a s dodavatelem poté dohodnout, v jakých termínech chceme kukly dodat, máme celkem tři dodávky. Přípravě se prakticky věnují všichni zaměstnanci arboreta. Většina se jich pak podílí i na „hlídání“ na výstavě, protože ji nelze nechat bez dozoru,“ přibližuje Šárka Zemková.

Pouze kukly

Kukly letos do novodvorského arboreta přicestovaly od jedné anglické firmy, ta je odebírá z Holandska. „Tato firma dodává kukly i do botanické zahrady Fata Morgana Praha. Na výstavy se vždy dodávají pouze kukly. Tedy ani vajíčko, to je asi 1,5 milimetru velké, ani housenka, jen kukly. Ty jsou na transport nejvhodnější a nejodolnější, navíc u kukly se dá i lépe odhadnout doba líhnutí, tedy efekt motýla. Časový úsek od vajíčka po kuklu pak bývá v řádu až několika měsíců, čili to je pro výstavu nereálné,“ vysvětluje Šárka Zemková.

Žádné pečování o motýla během fází jeho vývoje tedy není zapotřebí. Pracovníci arboreta pouze pomáhají s připevněním kukel na dřevěné tyčky v líhni. „A ti, kteří v daný den u motýlů hlídají, vypouští vylíhnuté a narovnané motýly z líhnoucí skříně,“ dodává kurátorka.

Výstava Kouzlo živých motýlů trvá v arboretu do 30. června a je otevřena vždy denně od 9 do 16 hodin. Po celou dobu konání výstavy platí v arboretu zvýšené vstupné, základní činí 120 korun, zlevněné 60 a rodinné vstupné pak 260 korun.