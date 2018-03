Mrazivé dny na Opavsku: bruslí se všude, kde to jen jde

Hasiči varují před nebezpečím, které může bruslení na zamrzlých rybnících přinášet.

Mrazivé počasí posledních dní nepřináší jen zdravotní komplikace a zhoršení dopravní situace, jak by se mohlo zdát. Řada lidí si to doslova užívá. A to s bruslemi na nohou na zamrzlém rybníku či umělém kluzišti. Zábava v podobě bruslení pod širým nebem láká děti i dospělé napříč celým okresem.

„U nás se bruslí na obecním rybníku. Jsou tam hlavně děti, na které dohlížejí rodiče. Je to na vlastní nebezpečí,“ zmínil například starosta Štáblovic Jiří Hoblík. Bruslí se pak v těchto dnech také v Budišově nad Budišovkou. „Máme ve městě rybník. Lidé tam na vlastní nebezpečí bruslí,“ nechal se slyšet starosta Budišova nad Budišovkou Patrik Schramm.

BRUSLÍ I STAROSTA

Podobně to vypadá také v Ludgeřovicích, kde chodí v těchto dnech na rybník bruslaři i rybáři. „Tloušťka ledu je dostatečná, sám jsem tam byl také bruslit. Na Vrablovci máme pak hřiště, které vždy zastříkáme vodou a uděláme kluziště,“ uvedl ludgeřovický starosta Daniel Havlík.

V Sudicích, jak redakci potvrdil tamní starosta Petr Halfar, rybník nemají. „Ale máme umělé kluziště. Máme takovou plochu v obci na Angru, která je tomu přizpůsobená. Od listopadu to máme napuštěno vodou z bývalého mlýnského náhonu. No a pak už čekáme jen na mráz. Já osobně jsem bruslit zatím nebyl, byl jsem nemocný,“ řekl sudický starosta Petr Halfar.

Redakce pak oslovila rovněž starostu Vítkova Pavla Smolku.

„Jestli se bruslí, to nevím. Přímo ve městě máme malý rybníček, kam chodily bruslit i děti ve vyučování. Další rybníky jsou pak mimo město, například směrem na Nové Těchanovice. Bruslení na těchto rybnících je na vlastní nebezpečí,“ uvedl starosta.

K TÉMATU

Varování hasičůHasiči samozřejmě varují, aby lidé dávali pozor a nedejbože nepřejížděli přes zamrzlé rybníky autem, jak se to děje v jiných koutech republiky.

„V úsecích, které jsou například pod sněhem, může být led tenčí. Lidé by měli chodit bruslit na ozkoušená místa a nikdy ne samotní. Kdyby led prasknul, ať může někdo přivolat záchranné složky,“ zdůraznil mluvčí krajských hasičů Petr Kůdela.