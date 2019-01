Pokud by se v některých městech a obcích na Opavsku nezačalo včas jednat, v ne tak daleké budoucnosti by na hřbitovech jednoduše nebylo kam pohřbívat zemřelé.

Velmi urgentní je například situace ve Stěbořicích nedaleko Opavy. Volná hrobová místa by se zde podle místního starosty Romana Falhara dala spočítat na prstech dvou ruk.

„Máme k dispozici do deseti volných míst. Je to pro nás velice naléhavá záležitost, kterou jsme museli řešit. Momentálně sháníme zhotovitele projektové dokumentace,“ vysvětloval starosta.

Předpokládá se, že ve Stěbořicích se bude navazovat na dosavadní hřbitov, po dokončení rozšíření zde tak vznikne stará a nová část.

„Bude to nákladný projekt. Počítáme s tím, že vyjde do deseti milionů korun. Tato částka je ale se vším všudy. Vzhledem k finanční náročnosti vše bude rozděleno do několika etap. Na rozšiřování jsme mysleli už při rekonstrukci hřbitovní kaple. Právě ta bude tvořit předěl mezi starou a novou částí. Od ní se dostanete do té nové. Před časem jsme kvůli těchto plánovaných úprav vykoupili i sousední pozemek, kam se bude rozšiřovat hřbitov. Je to už zaneseno také v územním plánu.,“ doplnil Roman Falhar, který si přeje, aby se mohlo začít letos na podzim případně příští rok na jaře.

Ještě letos, nejlépe v některém z jarních měsíců, by chtěli spustit proces rozšiřování hřbitova také v Dolním Benešově. K posledním úpravám zde totiž došlo před více než sto lety.

„Současná situace není tak urgentní, že bychom to potřebovali vyřešit okamžitě, nicméně volných míst není mnoho. Problémy s kapacitou částečně řeší staré chátrající hroby ve středu hřbitova, o něž se nikdo nestará a v budoucnu tak mohou posloužit jiným občanům,“ přibližoval dolnobenešovský starosta Martin Štefek a ještě pokračoval:

„Máme v plánu vybudovat také kolumbárium, o které je čím dál větší zájem. Prostor, kam by se hřbitov zvětšoval, máme připravený. Jedná se o farní zahradu. Toto rozšíření zároveň bude tím závěrečným. V jeho rámci mimo jiné dojde také k odvodnění hřbitova.“