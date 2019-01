Opava - V následujícím dotazu se čtenářka Klára Simonová ptá, jak to nyní chodí s poplatky a recepty v lékárnách.

„Jeden známý mi vyprávěl, že mu lékař nedávno předepsal troje léky, ale přitom rozepsal každý z nich na jeden recept. V lékárně poté musel ten známý zaplatit za každý recept zvlášť, a tak i bez příplatků jen za návštěvu lékaře a lékárny hradil 120 korun.

Jak to tedy vlastně teď funguje? Je normální, aby lékaři předepisovali více léků po jednom na samostatné recepty? A nemohl by z takového jednání eventuálně nějaký lékař profitovat třeba, že by byl nějak domluvený s lékárníkem?“ zajímá se.

Na otázku odpovídá tiskový mluvčí České lékárnické komory Aleš Krebs: „Prvního ledna tohoto roku vstoupila v účinnost novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která mění i některé regulační poplatky. Týká se i regulačního poplatku hrazeného v lékárně v souvislosti s výdejem léků.

Nově platí pacient třicet korun za jeden recept. To platí u receptu, na němž je předepsán lék hrazený aspoň částečně ze zdravotního pojištění. Pokud jsou na receptu předepsány léky, které si pacient v plné výši hradí sám, tak se na takový předpis regulační poplatek v lékárně nevztahuje.

Vzhledem k této poslední změně bych pacientům doporučil, aby s lékařem způsob předepsání léků konzultovali. Do konce loňského roku nebyla konečná výše regulačního poplatku v lékárně ovlivněna tím, zda jsou léky předepsány na více či méně recepturních tiskopisech. O důvodech předepisování léků po jednom na recept bych však pouze spekuloval. Pacient má ale stále volbu zdravotnického zařízení, může si tedy svobodně vybrat lékaře i lékárnu.

S případem teoreticky nadneseným v poslední otázce jsem se zatím v praxi nesetkal a vzhledem ke všem souvislostem a změnám v posledním období ho považuji za velmi nepravděpodobný.“

