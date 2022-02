Muž se v Kravařích zřítil ze žebříku a zlomil si nohu, hasiči museli použít pilu

Dvě jednotky hasičů musely v sobotu 5. února vyrazit do Karavař na Opavsku, kde se při malování zranil mladý muž. Když přijeli hasiči na místo, ležel zraněný a zaklíněný na úzkém schodišti do sklepa, zapletený levou zlomenou nohou do zlomeného hliníkového žebříku.

Bezmála šestadvacetiletý muž ležel zraněný na schodech do sklepa, byl při vědomí a komunikoval. "Hasiči jej museli opatrně vyprostit, když na jeho žebřík použili rozbrušovací pilu v aku provedení. Po odřezání žebříku jej postavili hasiči opatrně na zdravou nohu, ale hned čtyři mu museli pomáhat nahoru do přízemí. Asistovali i při jeho transportu do sanitky," uvedl mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela. Nemocnice v Opavě hlásí krizi, přibývá covidových pacientů, omezuje se péče Protože původně jednoduchý a nyní nepoužitelný žebřík sloužil i jako jediná cesta do prvního patra, hasiči museli zachránit také mužovu tchyni a tchána pomocí svých kvalitních nastavovacích žebříků. "Ty záchrannou akci dočasných brigádníků – v podobě obou příbuzných – do přízemí domku samozřejmě vydržely bez újmy," doplnil mluvčí hasičů a dodal, že tchán a tchyně vyvázli bez zranění. Na operační středisko hasičů byl nahlášen pád osoby ze žebříku u vstupu do sklepních prostor půl hodiny po sobotním poledni. Do Kravař ihned vyjela jednotka Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) ze stanice Opava společně s jednotkou dobrovolných hasičů Kravaře.