Týmy ZZS MSK zasahovaly ve středu 1. července brzy ráno, u vážného úrazu muže v Opavě. "Nález osoby po pádu z výšky byl krajskému zdravotnickému operačnímu středisku záchranné služby nahlášen v půl páté ráno. Na pomoc vyjela posádka rychlé zdravotnické pomoci a lékařská rendez-vous," uvedl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

Sedmatřicetiletý muž byl nalezen ležící pod budovou hypermarketu. Prvotní vyšetření lékařkou ZZS ukázalo mnohočetná poranění, a to v oblasti hrudníku, páteře, pánve a horní končetiny. "Pacient byl zajištěn krčním límcem, pánevním pásem a uložen do vakuové matrace. Po podání nezbytných léků záchranáři transportovali postiženého do ostravské Fakultní nemocnice," doplnil mluvčí.