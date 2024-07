Dvě jednotky hasičů zasahovaly v úterý 9. července večer ve vítkovské části Lhotka na Opavsku u pádu muže ze skály. Událost byla na tísňovou linku ohlášena pět minut po devatenácté hodině. Operační středisko k zásahu vyslalo profesionální hasiče ze stanic Vítkov a Opava - odtud byl vyslán vůz se speciální lezeckou skupinou. K zásahu vzlétli letečtí záchranáři z Ostravy.

Čtyřiašedesátiletý muž se s jízdním kolem pohyboval na stezce nad údolím, přičemž spadl z členité skály a výšky okolo pětadvaceti metrů dolů, na břeh řeky. Místo události bylo nepřístupné pro pozemní techniku, proto museli záchranáři od sanitního vozu poslední úsek, dlouhý asi jeden a půl kilometru, urazit pěšky. Posádce vrtulníku se podařilo do lesnatého terénu vysadit na okraj vodního toku za pomocí palubního jeřábu lékaře i s vybavením.

„Hasiči museli spolu se zdravotníky dojít k místu události pěšky, situaci komplikoval pro techniku nepřístupný terén. Zajištěni lany pak slezli ke zraněnému muži ze srázu a transportovali ho na místo, odkud už ho mohl do podvěsu vyzvednout vrtulník letecké záchranné služby," uvedl ke komplikovanému zásahu mluvčí moravskoslezských hasičů Jakub Kozák.

„Pacient byl při vědomí, avšak utrpěl mnohočetná zranění v oblasti hlavy a páteře, jeho stav byl velmi vážný. Po základním lékařském ošetření, uložení do vakuové matrace a transportního vaku, byl za asistence hasičů, kteří mezitím slanili do údolí po skále, přenesen korytem řeky k místu vyzvednutí. Vrtulník jej přenesl na místo, kde bylo možno přistát a po dalším poskytnutí přednemocniční neodkladné péče byl muž šetrně transportován do ostravského traumatologického centra," doplnil za ZZS MSK mluvčí Lukáš Humpl.