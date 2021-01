Muž z Opavska platil nezletilým dívkám z kraje za sex. Nejmladší bylo 11 let!

Znásilnění a pohlavní zneužití, přečiny svádění k pohlavnímu styku, ohrožování výchovy dítěte, omezování svobody a nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy, zločin výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií. To je výčet skutků, ze kterých byl obviněn čtyřicetiletý muž z Opavska. Pět let na internetu vyhledával dívky od 12 do 15 let a scházel se s nimi za účelem sexu, za který jim platil. Nejmladší bylo dokonce teprve 11 let! Dohromady jich bylo několik desítek.

Muž kontaktoval dívky na internetu, erotickém chatu i přes sociální sítě. | Foto: ČTK

Kriminalisté začali zhruba před rokem prověřovat informace k osobě, která měla přes komunikační aplikaci nabídnout tehdy nezletilé dívce finanční hotovost za zprostředkování pohlavního styku s dítětem mladším 15 let. Uvedené informace byly na počátku případu, kterým se kriminalisté následné měsíce zabývali, a díky profesionální práci se jim podařilo postupně rozklíčovat několikaleté jednání dnes již obviněného muže vůči množství zejména nezletilých dívek. Kontakt přes sociální sítě Opavští kriminalisté rozplétali jednotlivé nitky případu velmi opatrně, pracovali s maximální citlivostí. „Ze zadokumentovaných informací vyplývá, že muž měl od roku 2015 aktivně vyhledávat na erotickém portálu dívky ve věku od 12 do 15 let, kterým nabízel za sexuální praktiky finanční odměnu, nejčastěji 1 000 korun,“ informovala komisařka Soňa Štětínská. V síti na Opavsku. Kvete tu dětská pornografie, vydírání i kyberútoky Přečíst článek › Některé dívky při komunikaci na sociálních sítích, webu či skrze komunikační aplikaci nabídku odmítly, mnohé ji ale přijaly, a to i opakovaně. Uspokojování sexuálních potřeb muže se odehrávalo nejen v bytech, ale i venku, například v městských parcích. Desítky zkontaktovaných děvčat, o jejichž věku měl mít obviněný povědomí, jsou z různých míst našeho kraje, z dětských domovů nevyjímaje. Nejmladší poškozená měla 11 let. Platil i znásilňoval Obviněný měl některé z nich vyzvedávat před školou, jiné cestovaly po útěku z ústavu na smluvené místo. Podařilo se mu ale zlákat i dívku, která o jeho úmyslech nevěděla a chtěla se jen seznámit. Dívkám za pohlavní styk platil, někdy si však měl sex vynutit násilím a přes nesouhlas poškozených. Nedokázal jsem si pomoci, tvrdil facebookový pedofil Přečíst článek › Ojediněle měl dětem nalévat alkoholické nápoje nebo poskytovat marihuanu. Kromě toho měl navádět již zkontaktované dívky, ať mu k sexuálním praktikám zajistí své kamarádky ve stejném věku. Za tuto „službu“ měl nabízet i několik tisíc korun. „Kriminalisté na jaře minulého roku 40letého muže z Opavska zadrželi a v podstatě v průběhu celého loňska, dle zadokumentovaných skutečností, postupně rozšiřovali trestní stíhání – aktuálně se jedná o zvlášť závažný zločin znásilnění, zločin pohlavní zneužití a přečiny svádění k pohlavnímu styku, ohrožování výchovy dítěte, omezování osobní svobody a nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy,“ sdělila Štětínská. Něco si i natočil K výše uvedeným lze připočítat i zločin výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií. Při provedených domovních prohlídkách totiž policisté zajistili výpočetní techniku, která obsahovala fotografie a videa s větším množstvím pornografického materiálu různého druhu. Sympatický saniťák, říkali o něm. Šlo ale o maniaka s nejodpornějšími touhami Přečíst článek › Trestní stíhání je už vedeno vazebně. Obviněnému hrozí za uvedené jednání trest odnětí svobody v rozmezí od pěti do dvanácti let. „Koncem minulého roku si věc převzali krajští kriminalisté, specializující se na závažnou mravnostní trestnou činnost a ve vyšetřování pokračují. Důležitá informace, související s tématem zní: Je nutné s dětmi hovořit o obezřetnosti při navazování kontaktů s neznámou osobou. Jedná se o bezpečí dětí,“ uzavírá komisařka.