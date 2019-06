Uživatelé Facebooku mohli v posledních týdnech zaregistrovat, že na zmíněné sociální síti nově funguje také Městská policie Opava. Příspěvky se na jejím profilu objevují skoro každý den. Pokud se však někdo domnívá, že jde jen o suchá informativní sdělení, je na omylu. V textech totiž nechybí špetka humoru, nadsázky a v některých případech dokonce ani básnické zpracování. Profil rozjeli strážníci s příchodem nového ředitele Jiřího Kleina, který do Opavy přesídlil z Nového Jičína.

„Na Facebooku chceme být aktivní stále, je to jedna z našich priorit. Aby občané věděli, co děláme. Je to i určitá forma diskuze s nimi, edukace, ale i prevence, například co se špatného parkování týká,“ přibližuje Jiří Klein.

Asi nejvíce příspěvků spadá do kategorie nalezených zvířat, hlavně psů. Někomu by tak mohlo připadat, že psů „útěkářů“ je v současné době v Opavě více, než tomu kdy bývalo. Pravda to však není.

„Počet odchycených psů je standardní, v minulosti o tom ale občané nebyli informováni, nezveřejňovalo se to. Mám s tímto pozitivní zkušenosti z Nového Jičína, kde se až devadesát procent psů vrátilo k majitelům ještě předtím, než skončili v útulku. Vozili jsme je do zařízení v Kopřivnici, přímo na stanici jsme měli kotec. V Opavě bohužel tento mezistupeň není, takže psi končí v útulku,“ vysvětluje Jiří Klein.

Jak naší redakci řekla Ilona Drešlová z odboru životního prostředí opavského magistrátu, počet psů, kteří pak zamíří zpátky domů, je velký.

„Ke svému majiteli se jich vrátí kolem osmdesáti procent. Náš útulek funguje už dvaadvacet let, lidé jsou na něj zvyklí. A také ví, že fotografie nalezených psů zveřejňujeme i přímo na internetových stránkách města Opavy.“ Aktuální snímky i s popisem jsou k vidění na webu v sekci životního prostředí pod hlavičkou útulku na www.opava-city.cz/cs/zivotni-prostredi/utulek.

Z příspěvků z řad zvířecí říše zaujal na profilu městské policie třeba příběh nalezeného poštovního holuba, popis o dostižení a přemožení suchozemské želvy nebo odchycení „malého Batmana“ alias netopýra.

Pobavila také informace o tom, jak někdo na linku 156 oznámil, že dva muži házejí bednu piva do řeky Opavy. Hlídka zjistila, že jeden muž skutečně bednu do řeky vložil, aby pivo vychladil a druhý pak nedočkavě postával na břehu u mostu, až bude mít nápoj správnou teplotu. Strážníci ještě dodali, že v tomto případě nezjistili protiprávní jednání.

Kromě odchycených zvířat, upozornění na špatné parkování, černé skládky a informacích o aktuálních událostech si mohou lidé přečíst třeba i o akcích, kterých se strážníci účastnili. Profil lze na Facebooku najít snadno pod názvem Městská policie Opava.