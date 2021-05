Během středečního večera 12. května 2021 zasahovaly jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů v Moravskoslezském kraji kvůli nepřízni počasí více než padesátkrát, nejvíce na Opavsku a jeho Hlučínsku.

Ve čtvrtek 13. května až do pátečního rána 14. května do sedmi hodin už to celkem v kraji bylo 211 hasičských výjezdů! Nejvíce opět na Opavsku – 130, hlavně na nejhůře postiženém Hlučínsku. Jde hlavně o čerpání vody a odstraňování nánosů bahna. Počty výjezdů v dalších okresech MS kraje: Frýdek-Místek 37, Ostrava-město 28, v dalších 7 a méně.

V pátek ráno se čerpá voda a odstraňují následky přívalových dešťů minimálně na deseti místech Moravskoslezského kraje, počet zásahů určitě poroste během pátečního dopoledne, mj. po rozdělení jednotek hasičů na jednotlivá postižená místa.

Zajímavé video nám zaslal čtenář z Opavska, jenž zachytil fragment cesty z Branky do Opavy.

Zdroj: čtenář Deníku

Zachráněný rybář

Profesionální hasiči jinak po druhé vlně přívalových dešťů, která se prohnala hlavně Opavskem a částí Ostravy během čtvrtečního odpoledne, zachránili z Lihovarského rybníka v Bohuslavicích (okres Opava) pomocí člunu rybáře, kterého zde uvěznila přívalová voda.

Například v Ostravě v Mariánskohorské ulici museli profesionální hasiči ve čtvrtek odpoledne vyprostit ze zatopené „myší díry“, tedy z níže položené části pod železničním mostem, osobní automobil BMW.