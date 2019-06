Opava – Je nedělní lenivé ráno, chcete si ještě poležet v posteli a dospat tak pracovní týden či sobotní oslavu, jenže v tom soused zapne sekačku na trávu. A seče třicet minut, hodinu, dvě.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Právě někteří občané Opavy si ale s dodržováním nařízení hlavu nelámou. „Nedělní dopoledne jsme chtěli trávit v klidu venku na zahradě. Jenže soused se rozhodl, že si zrovna potřebuje sekačkou a křovinořezem upravit prostory u svého domu. Když jsme ho požádali, zdali by nemohl tuto činnost nechat na odpoledne, odvětil, že nemůže. Neděje se to díkybohu každý týden, ale občas ano a je to velmi nepříjemné. Přitom jde o člověka, který je běžně doma i přes týden a nerozumím tomu, proč na zahradě nepracuje jindy. Domluvy nepomáhají. Všechno je o ohleduplnosti, kterou v dnešní době dost lidí postrádá,“ říká například jedna z obyvatelek Opavy-Jaktaře.