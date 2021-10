Občerstvit se zde můžete i trdelníkem nebo bramborákem. Tradičně bývá punč na „Horňáku“ v prodeji už od konce října, jako předzvěst blížících se vánočních trhů.

Ty by měly ve slezském městečku odstartovat v neděli 28. listopadu v 18 hodin, kdy se na obou náměstích, tedy jak na Horním, tak i Dolním rozsvítí vánoční stromy. Na Horním náměstí zůstanou v provozu zmíněné čtyři stánky. Část výtěžku z prodeje opět půjde na dobročinné účely.

„Novinkou zde bude dětský vláček, který bude v prostoru Horního náměstí jezdit. Vánoční trhy a doprovodný program se pak budou odehrávat na Dolním náměstí,“ upřesňuje Martin Kůs z tiskového oddělení opavské radnice. Konkrétní program se zatím ladí.

Ještě dodejme, že vánoční atmosférou bude po letech znovu žít také bývalý obchodní dům Breda. V sobotu 27. listopadu je v plánu rozsvícení téměř 1500 žárovek na fasádě Bredy, každou adventní neděli od 14 do 17 hodin pak budou moci zájemci zavítat i do útrob budovy, kde by měl v hale pod kupolí vyrůst vánoční strom