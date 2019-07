Když hlídkovali poblíž Městských sadů, zaměřili se ve 13 hodin na auto značky Škoda Felicia, které jelo ve směru od Žižkovy ulice na Nadační ulici. Když řidič zastavil, místo řidičáku ukázal mužům zákona svou občanku. To už nejspíše policisté pojali podezření, že něco není tak úplně v pořádku. Zjistili, že za volantem sedí dvaapadesátiletý Opavák, navíc opilý.

„Dechová zkouška na přítomnost alkoholu vyzněla pozitivně s výsledkem 0,7 promile,“ uvedla vrchní inspektorka Pavla Welnová.

To ale nebylo všechno. Když si policisté muže důkladně proklepli, přišli na to, že má opavským soudem zakázáno řídit, a to až do roku 2021. Letos na jaře totiž za svou felicii připevnil přívěsný vozík, kterému ale chybělo jedno kolo. Muž jej tehdy kreativně nahradil skateboardem, jeho spanilou jízdu ale ukončila policejní kontrola.

„Automobil byl opatřen registrační značkou, evidovanou jako odcizená. Vůz ani vozík neměl platnou technickou kontrolu,“ konstatovala tehdy mluvčí moravskoslezské policie Gabriela Pokorná.

Už tenkrát jel navíc tento „opavský kutil“ opilý, bylo mu naměřeno více než 1,2 promile. Na svou obranu tvrdil, že pil alpu, která prý má léčebné účinky.

„Nyní byly zahájeny úkony trestního řízení pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání,“ doplnila Pavla Welnová.