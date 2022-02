Drtivá většina bytů je situována do centra metropole nebo jejího předměstí. Jak již bylo zmíněno, tak magistrát vlastní celkem 551 bytů a v současné době jsou obsazeny skoro všechny. Tedy až na pětici, která teď jde do nejnovějšího výběrového řízení. Čtyři byty pak slouží jako náhradní pro rekonstrukci bloku domů v Hrnčířské ulici.

„Výběrová řízení se vyhlašují přibližně co dva měsíce, průměrně se uvolní vždy pětadvacet až třicet bytů za rok,“ říká referent oddělení správy a evidence budov opavského magistrátu Jiří Lehnert s tím, že zájem zůstává v porovnání s minulými roky stejný, tedy dost velký. „V průměru se na atraktivní byt například velikosti 2 +1 přihlásí asi třicet zájemců. U bytů menších jako 1 + 1 a 0 + 1 je jejich počet nižší, mezi desítkou a dvacítkou. Celkový počet zájemců v každém výběrovém řízení se pak pohybuje v rozmezí od čtyřiceti do sedmdesáti uchazečů,“ prozrazuje.

Výběrové řízení funguje v Opavě na principu nabídky výše měsíčního nájemného za metr čtvereční. Byt získá ten, jehož nabídka se bude nejvíce blížit nájemnému vypočítanému z aritmetického průměru nabídek za každý jednotlivý byt. Jednoduše řečeno je tedy cena za metr čtvereční u každého bytu jiná. „Liší se to. Díky tomu, že jde o výběrové řízení a vítěz se ustanoví tím, že se nejvíce přiblíží průměru. Na každý konkrétní byt je to jinak, cílem výběrového řízení je, abychom neznali dopředu částku my ani žadatelé, nikdo neví, kde se průměr ustálí, záleží to také na počtu nabídek. Je to tedy relativně spravedlivé,“ konstatuje Jiří Lehnert.

Od 1. ledna 2020 sice činži za metr čtvereční v městských bytech činí sedmdesát korun, ale to platí jen pro „starousedlíky“, kteří jsou v bytech dlouhodobě. Tedy pro nájemce, kteří smlouvy podepsali ještě před prvním lednem 2020. Z nově příchozích již tuto částku sedmdesát korun neplatí nikdo.

Tři podmínky

Jestliže chcete bydlet v některém z opavských městských bytů, pak kromě „trefení“ se do zmíněného měsíčního nájmu ve „výběrku“ musíte splnit další tři podmínky. Důležité je říci, že přihlásit se může i člověk, který nemá trvalý pobyt na území města. Žádný zájemce nesmí městu nic dlužit, což je ověřováno na finančním odboru magistrátu.

„Druhá podmínka je, že žadatel nesmí být vlastníkem objektu určeného k bydlení, což se dokládá takzvaným přehledem vlastnictví z katastrálního úřadu. A za třetí, žadatel musí mít dostatečný příjem na to, aby byl schopen za nájem a služby v bytě zaplatit, což dokládá svým příjmem za posledních šest měsíců. Všechny tyto podmínky se vztahují i na členy společné domácnosti, kteří jsou v žádosti uvedeni,“ přibližuje Jiří Lehnert.

Pravidelně ale podle něj dochází k tomu, že z výběrového řízení jsou uchazeči vyškrtnuti, protože zkrátka nedoloží městu některý z uvedených dokladů. „Nejčastější příčinou vyřazení je absence přehledu vlastnictví jak žadatele, tak i člena společné domácnosti. Samozřejmě jsou vždy vyřazeni ti, kteří mají dluhy,“ dodává.