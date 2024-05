/VIDEO, FOTOGALERIE/ Opava byla a je kavárenským městem. Důkazem je nespočet podniků, které nabízejí výborná espressa, cappuccina či latté. Vydali jsme se do opavských ulic a zmapovali top kavárny, které by žádný milovník kvalitní kávy neměl vynechat. V prvním díle našeho nového seriálu Na kávě v Opavě vám představujeme pojízdnou kavárnu Máma mele kafe.

Opavská pojízdná kavárna Máma mele kafe je neodmyslitelnou součástí Ptačího vrchu. Za nápadem podniku na kolečkách stojí mladý pár Lukáš Černý a Markéta Wojtowiczová. Poprvé vyjeli do sadů Svobody s takzvaným coffee bikem v roce 2014.

Markéta a Lukáš spojili nadšení a zručnost. Ona byla nadšenec do výběrové kávy a Lukáš využil svoji manuální šikovnost k vytvoření pojízdného kola. Přiznávají, že první cesta na Ptačí vrch byla doprovázena značnou nervozitou. „Říkali jsme si, jestli o naši kávu bude někdo stát,“ vysvětlil Lukáš Černý.

Opavané si však nápoje z Máma mele kafe oblíbili. Patří mezi ně zejména maminky a tatínci, kteří s dětmi navštěvují blízké hřiště při procházkách parkem. „Nejčastějšími zákazníky jsou právě rodiče s nejmenšími dětmi. Je krásné sledovat, jak vyrostli z těch někdejších miminek v kočárcích školáci, kteří k nám teď už sami chodí třeba na kakao,“ řekl Lukáš Černý Deníku s tím, že právě komunikaci se zákazníky mají na práci nejraději.

Majitelé kavárny na kolečkách se před třemi lety sami stali rodiči. „Podnikání nám syn zatím vůbec neulehčuje, ale dává názvu naší kavárny větší smysl. A když vyvádí přímo v práci, tak i autenticitu,“ poznamenal táta z Máma mele kafe.

K prostředí Ptačího vrchu už Máma mele kafe neodmyslitelně patří. A Lukáš s Markétou si tohle místo nemohou vynachválit. „Práce na čerstvém vzduchu je úžasná, i když náročnější než v kamenné kavárně. Našli jsme si skvělé místo v Sadech svobody, které je pro nás převážně v létě úplnou oázou. Takové prostředí nikde v interiéru nenajdete,“ popsal výhody pojízdné kavárny Černý.

Pojízdná kavárna vyjela na Ptačí vrch v sadech Svobody 1. dubna. Sezonu končí někdy v listopadu, kdy už je venku chladno. V parku stojí od 9.00 do 18.00 hodin, a to sedm dní v týdnu.

Na kávu se můžete stavit také v jejich espresso baru v podloubí v Hrnčířské ulici. Otevřený bývá v teplých měsících pět dní v týdnu od 7.00 do 18.00 hodin, o jarních a letních víkendech je bar v provozu pouze tehdy, když je nevlídné počasí. V zimních měsících je otevřený od 7.00 do 18.00 ve všední dny, o víkendech od 10.00 do 17.00.