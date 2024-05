/VIDEO, FOTOGALERIE/ Opava byla a je kavárenským městem. Důkazem je nespočet kaváren, které nabízejí výborná espressa, cappuccina či latté. Vydali jsme se do opavských ulic a zmapovali top kavárny, které by žádný milovník kvalitní kávy neměl vynechat. Ve druhém díle seriálu Na kávě v Opavě vám představíme Libertas v Olomoucké ulici. Majitelkou této „vlaštovčí“ kavárny je usměvavá Kateřina Havlíčková. Jaké dobroty a druhy káv můžete u nich ochutnat?

Druhý díl seriálu Deníku Na kávě v Opavě - kavárna Libertas, 12. května 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

Opavský a hlučínský deník doporučuje místa v Opavě, které by neměl vynechat žádný milovník kávy.Zdroj: Deník/Karolína Šulíková

Příběh Libertas se začal psát již v roce 2016. Ovšem nikoli v Opavě, ale v nedalekých Kravařích, kde Kateřina Havlíčková otevřela svou první kavárnu pod stejným názvem. O dva roky později otevřela další, tentokrát větší, Libertas v Opavě. Kravařská kavárna časem zanikla, ale ta opavská s jedinečným posezením ve výlohách se stále těší přízni kávových nadšenců.

Práce kavárníka však pro Kateřinu Havlíčkovou nebyla první volbou. Vystudovala školy zaměřené na práci se zvířaty. „Práce s lidmi mě vždy tak trochu děsila. Ale jak už to tak bývá, člověk míní a vesmír mění. A tak je práce s lidmi mou denní náplní,“ poznamenala s úsměvem.

První tetování dalo vzniknout názvu kavárny

Název kavárny vznikl díky prvnímu tetování, které má Kateřina na levém předloktí. „Libertas je totiž latinsky svoboda. A pro mě je pocit vnitřní svobody v životě absolutně nezbytný. Není pro mě nic svobodnějšího, než ptáci poletující ve výškách, s tím obrovským nadhledem a volností,“ vysvětlila.

Pro majitelku podniku je podle jejích vlastních slov Libertas místem, kde bydlí láska. „Denně se snažím vytvořit lidem bezpečný prostor pro jejich zpomalení či zastavení v dnešní uspěchané době,“ dodala ještě Kateřina.

Nabídka je pestrá

V nabídce káv mají espresso za 60, cappucino za 65 a latte macchiato či oblíbenější cafe latte za 75 korun. Z alternativních příprav kávových nápojů si můžete nechat připravit V60. Při tomto procesu se voda přelévá přes kávu, která je ve filtru, a ta pak stéká do nádoby. Nabízejí také oblíbený batch, což je příprava filtrované kávy přes Moccamaster, a v létě lákají na cold brew, tedy káva zalitá studenou vodou, v níž se nechá máčet ideálně dvanáct hodin.

Kromě kávy jsou v nabídce limonády, sezonní nápoje, ale také dezerty. Dorty si peče a připravuje Kateřina sama přímo v kavárně. „Snažím se reagovat na poptávku a oblíbenost, takže u nás najdete hlavně cheesecaky,“ přiblížila přípravu zákusků. Kateřina a její tým spolupracovníků v čase od 8.00 až 11.00 připravuje také snídaně.

Bohoušem okurkové sezoně navzdory

Kateřina se podělila také o to, jaké to je, být kavárníkem v Opavě. „Je skvělé být kavárnicí v tomto městě. Není to vždy jednoduché, ale za ty roky tady mám opravdu skvělou klientelu, za což jsem nesmírně vděčná,“ řekla. Baví ji lidem dopřát chvíli klidu. Dopřát jim zážitek - ať už kávou, či dezertem. Ráda pozoruje, jak se lidé u nich cítí a jak se s časem stráveným v podniku proměňují.

Práce baristy (profesionál připravující kávu, pozn. red.) však přináší v Opavě i mnohá úskalí. V létě je ve městě podle Kateřiny okurková sezona a lidé do kaváren zkrátka moc nechodí. Také z tohoto důvodu si pořídila na léto pojízdný karavan a kávu bude lidem nabízet i mimo město. Poprvé s Bohoušem, jak karavan pojmenovala, vyjela v dubnu.