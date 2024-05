/VIDEO, FOTOGALERIE/ Opava byla a je kavárenským městem. Důkazem je nespočet podniků, které nabízejí výborná espressa, cappuccina či latté. Vydali jsme se do opavských ulic a zmapovali top kavárny, které by žádný milovník kvalitní kávy neměl vynechat. Ve čtvrtém díle seriálu Na kávě v Opavě představujeme kavárnu Kupkafe. Podnik s výběrovou kávou a moderním přístupem najdete na Horním náměstí. Jaké dobroty nabízí?

Psal se rok 2018, když se Daniel Kupka rozhodl spojit své síly se Sabinou Magurovou, nyní Pospěchovou, aby společně zúročili své zkušenosti, které získali při předchozí práci v gastronomii v Opavě a okolí. Dali tak život svému vlastnímu podniku Kupkafe. Což je slovní hříčka. Název nejenže odkazuje na jméno majitele, ale také jej lze číst jako Kup kafe. A k tomu zde není třeba pobízet dvakrát.

Jako místo pro svou kavárnu tehdy zvolili Obchodní dům Slezanka: malebné prostředí hned naproti Konkatedrály Panny Marie. Prostor se vyznačoval velkými prosklenými okny. Nicméně v roce 2023 se rozhodli přestěhovat do většího. Jejich novým domovem je bývalá kavárna Café Cramer, stojící na Horním náměstí 69. Otevřeno mají přes týden od 7.30 do 19.30 a o víkendech od 8.00 do 19.30.

Start ale nebyl jednoduchý. „V začátcích pro nás bylo nejsložitější vytvořit zajímavý koncept tak, aby se k nám zákazníci vraceli,“ vzpomněl Daniel Kupka. Nakonec vsadili na domácí produkty. „Pečeme si svoje vlastní pečivo ke snídaním, všechny zákusky jsou vyrobené u nás v kavárně. Náš je také sirup do domácích limonád a vše ostatní,“ vysvětlil.

Kupkafe nabízí kávu z různých koutů světa. Zrna odebírají z ostravské pražírny Coffee Culture. „Standardně nabízíme na našem hlavním espresso mlýnku Sweet coffee blend. Jedná se o naturálně zpracovanou kávu z Brazílie. Na dalším mlýnku máme ovocnější kávu z aktuální nabídky, momentálně kávu z Peru. Můžete si ale objednat také kávu bezkofeinovou. V nabídce máme i filtrovanou kávu ve formě batch brew nebo V60,“ poznamenal Kupka. Z pákového kávovaru si návštěvník může objednat espresso za 55 korun, cappuccino za 63 korun. Café latté koupí zákazník za 65 korun, karamelové latte pak za 75 korun.

A co Daniela Kupku na práci kavárníka v Opavě baví nejvíce? „Je to stále můj koníček, baví mě poznávání nových chutí, možností příprav jak kávy, tak drinků, samozřejmě i nových zákusků a snídaní. Chci přinést do Opavy něco nového, zajímavého. Každodenní kavárenský shon, spousta zajímavých lidí, které denně potkáváte u šálku kávy, to mě baví,“ uzavřel spokojeně.

KUPKAFE