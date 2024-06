/VIDEO, FOTOGALERIE/ Opava byla a je kavárenským městem. Důkazem je nespočet podniků, které nabízejí výborná espressa, cappuccina či latté. Vydali jsme se do opavských ulic a zmapovali top kavárny, které by žádný milovník kvalitní kávy neměl vynechat. V pátém díle seriálu Na kávě v Opavě představujeme FoxCoffee v Pekařské ulici. Kdo stojí za útulnou kavárnou, která hýří barvami a praží si vlastní kávu?

5. díl seriálu Deníku Na kávě v Opavě se věnoval kavárně FoxCoffee, 3. června 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

FoxCoffee zaujme své návštěvníky barevně laděným interiérem a někoho i logem s liškou. Ta odkazuje na postavu z Malého prince. Název kavárny (v překladu Liščí káva) s lehkým úsměvem na rtech a poetickým tónem rozvedl její majitel Jaromír Kopecký: „Liška byla přítelkyně Malého Prince, který stále žije v každém z nás.“

Jaromír se pro Deník po literárním úvodu rozpovídal o rodinné historii v oboru a začátcích FoxCoffee. „Lásku ke kávě mám nejspíš v genech. Můj dědeček Jaroslav Procházka až do znárodnění provozoval v Opavě po vyučení vlastní cukrárnu s výrobnou zákusků,“ připomněl rodinnou historii.

První myšlenka k návratu do dědečkova řemesla přišla v roce 2015. Kopecký cítil, že potřebuje změnu, jelikož mnoho let strávil za monitorem počítače. Po důkladných přípravách v roce 2016 otevřel FoxCoffee. „Mým úmyslem bylo Opavě nabídnout něco, co tady není. Kavárnu s vlastní pražírnou. Chtěl jsem, aby měl zákazník možnost ochutnat z většiny námi upraženou kávu,“ uvedl.

U kávovaru mají dva mlýnky a postupně mění nabídku. Z obvyklých kávových nápojů si zákazník může ve FoxCoffee dát espresso za 54 korun, cappucinno za 66 korun a třeba latté macchiato za 70 korun. Z alternativních příprav káv si lze zakoupit studenou kávu cold brew nebo filtrovanou, tedy batch brew.

Při speciálních příležitostech chystají pro milovníky kávy lahodný dárek. „V období narozenin kavárny dávám na mlýnek vzácné, nebo i velmi drahé kávy, aby naši hosté ochutnali i něco výjimečného,“ prozradil Kopecký.

K dobré kávě neodmyslitelně patří také lahodné zákusky a jiné pochutiny. „Bereme je od Lucky Poustkové z Troublebaker. Kromě zákusků nabízíme i rychlé snídaně, které nás naučil Petr Bayer z Fully Belly. Oba jsou skvělí ve svém oboru,“ poznamenal majitel FoxCoffee.

Jaromír Kopecký je podle všeho skvělými lidmi obklopený. „V první řadě jsou to naši zákazníci, úžasní zákazníci, bez nich bychom koukali na prázdnou kavárnu. Dále celý tým kavárny. Myslím si, že jsme perfektní kolektiv, kde je spíše rodinná a přátelská atmosféra. Nemohu nejmenovat usměvavou paní Janu Nestrojovou, která je nedílnou součástí kavárny. Je to v podstatě vedoucí FoxCoffee,“ poznamenal.

V kavárně pracují také Kopeckého děti. Alice a Matěj jsou baristi, tedy lidé, kteří připravují kávu. Syn navíc Kopeckému pomáhá i s pražením kávy v pražírně, kterou provozují u „staré pošty“ v Opavě. Obě děti se navíc chodu kavárny ujaly v roce 2019, kdy Jaromír skončil na třičtvrtě roku v nemocnici, odkud vše řídil. „Vím, že to pro dceru a syna byla skvělá škola, a moc jim za vedení kavárny a pražírny v té době děkuji,“ sdělil hrdě majitel.

Závěrem se podělil o své pocity, jaké to je být kavárníkem v Opavě. Podle něj je to o různorodosti toho, co dělá. „Setkávám se v kavárně s lidmi a vidím na nich radost z naší práce, a to mě opravdu těší. Děkuji, Opavo,“ zakončil nadšeně Kopecký.

FoxCoffee