/VIDEO, FOTOGALERIE/ Opava byla a je kavárenským městem. Důkazem je nespočet podniků, které nabízejí výborná espressa, cappuccina či latté. Vydali jsme se do opavských ulic a zmapovali top kavárny, které by žádný milovník kvalitní kávy neměl vynechat. V šestém díle seriálu Na kávě v Opavě jsme se zakotvili v Mami, zastav se. Podnik s výběrovou kávou, dětskou hernou a velkým přesahem stojí v sadech Svobody.

Mami zastav se je nováčkem mezi kavárenskými podniky v Opavě. Návštěvníkům se otevřela na začátku letošního roku. Za nápadem vytvořit nejen kavárnu s hernou, ale i místo pro relaxaci, stojí dvě maminky a kamarádky z gymnázia - Daniela Poltier a Petra Onderková. Obě čtenářům Deníku prozradily příběh o celém nápadu s podnikáním, cestu za jejich snem a chystané novinky.

Myšlenka projektu Mami, zastav se vznikla někdy v květnu loňského roku. „Pár měsíců jsme přemýšlely, jak celý tento koncept uchopíme, a na podzim jsme dostaly klíče od prostoru a začaly s rekonstrukcí,” řekla na úvod majitelka Daniela Poltier a dodala, že prvotní myšlenka začala klíčit právě v hlavě Petry.

Ta se zrovna chystala z hlavního města přestěhovat zpět do rodné Opavy. V Praze Petra Onderková pracovala v mateřském centru, a věděla, že po návratu do rodného města by si taky jedno chtěla založit. S nápadem oslovila právě Danielu. „Tak se zrodil nápad vytvořit příjemné a přátelské místo, kde se každý bude cítit dobře. Tedy nejen maminky, děti, tatínci, ale zkrátka všichni, pro které je rodina základ všeho,” navázala Petra.

Důležité pro ni bylo vytvořit místo, kde si kromě dobré kávy lidé dají kvalitní domácí moučník a odpočinou si od denního shonu. „Shodly jsme se na tom, že pokud se vydáme cestou podnikání, odlišíme se. A tak vzniklo Mami, zastav se. Místo, kde si kromě dobré kávy pochutnáte i na domácích dezertech, zabavíte děti a večer si třeba dopřejete vědomý čas v Prostoru Zastav se (relaxační prostor, pozn. red),” vysvětlila Daniela Poltier.

Jedna tvořila v dětství vlastní nápojové lístky, druhá byla provozní na Islandu

Jak Petra, tak Daniela v podnikání propojily své zájmy a vášně. Petřina láska ke kávě a jídlu se zrodila už v dětství, kdy rodině vařila kávy, pekla palačinky podle receptu z anglické učebnice nebo si tvořila vlastní nápojové lístky. Po zkušenostech v mateřském centru chtěla své poznatky a sny spojit.

Daniela Poltier podle svých slov vždy toužila mít svou kavárnu. „Tři roky jsem strávila na Islandu, kde jsem pracovala v kavárně u jednoho z nejkrásnějších vodopádů. Tam jsem si prošla všemi pozicemi: od úklidu, obsluhy myčky, až po provozní, takže jsem zodpovídala za pracovníky pocházející z celého světa. Jednou jsem napočítala čtrnáct národností,” podělila se o své zkušenosti. Pro Danielu bylo v ohledu jejich podnikání dalším důležitým obdobím také její mateřství. „Prošla jsem si různými rituály, ceremoniemi, workshopy, terapiemi, lekcemi jógy a mnoha dalšího. Každá zkušenost mě posunula mílovými kroky kupředu,” vysvětlila.

Petra svou kamarádku doplnila: „Všechno do sebe neuvěřitelně zapadlo, jako bychom obě čekaly na ten impuls, který by nám řekl, kam v životě směřovat. Ač jsme obě povahou úplně jiné, máme jasnou společnou představu o tom, že chceme nabídnout krásný prostor, přátelský přístup, kvalitu a hlavně odpočinek a zpomalení, a aby to celé dohromady tvořilo dokonalou souhru.”

Pečou si samy, spolupracují s dalšími podniky

Od osobních začátků a hledání se Daniela pozvolna dostala ke konceptu podniku. „Od běžných dětských herniček se lišíme tím, že si pečeme samy. Kolegyně Peťa je velice nadaná v tomto oboru, a tak není divu, že se každým dnem její dezerty téměř vyprodávají. Většinu si tedy pokryjeme samy. Jednou v týdnu odebíráme dort od Mlsné buchty, abychom mohly uspokojit i alergiky či vegany. Kolegyně je však velice učenlivá a bezlepkové či bezlaktózové dezerty již pomalu přidáváme na seznam. Pečeme si své pečivo, děláme domácí sirupy do limonád a spolupracujeme například s Farmou Víchovi,” vyjmenovala Poltier.

A co by to bylo za mlsání, kdyby si k tomu návštěvník nemohl dát kávu. Tu odebírají od pražírny Coffeespot. Esspresso nabízejí za 49 korun, capppucinno za 59 korun a latté macchiatto za 69 korun. V nabídce má podnik i kávu filtrovanou. Všechny kávy připraví obsluha i v bezkofeinové variantě, místo kravského mléka si může host zvolit mléko ovesné, kokosové nebo sojové.

Z jídel si může zákazník dát polévku od V3S z Opavy. Bagety, chlebíčky, foccacia jsou jejich vlastní výroby.

Maminky si odpočinou

Srdcem kavárny je herna, kam mohou děti od jednoho roku poté, kdy rodič zaplatí jednorázový poplatek 80 korun. Na děti tu čeká spousta hraček, a maminky nejmenších dětí si v blízkosti mohou sednout ke stolu s dobrou kávou.

Zákaznice, které si chtějí odpočinout v relaxačním prostoru Zastav se, popovídat si v něm třeba s ostatními návštěvníky, nebo si zde zacvičit či zameditovat, mohou využít hlídání dětí. „Jako jediná služba v Opavě nabízíme hlídání dětí od 2 let,” doplnila Poltier. Využít ji lidé mohou každé pondělí a středu od 9 do 12 hodin. Každý první pátek v měsíci mohou navíc rodiče využít hlídání mezi 17. a 20. hodinou, aby si mohli zajít na rande. O děti se postarají zkušené učitelky z mateřinek.

Mami, zastav se události jako hlídání, akce určené pro maminky i děti sdílí na svých facebookových stránkách, kde rodiče najdou důležité informace včetně cen. Případně je zájemci mohou prostřednictvím Facebooku kontaktovat a zeptat se na vše, co je zajímá.

Daniela s Petrou závěrem doplnily, že nejtěžší je pro ně momentálně sladit podnikání a péči o děti. Každá má tři. Petra však končí povídání se slovy a lehkým úsměvem na rtech: „Naštěstí jsme vytvořily prostor, ve kterém se dá zvládat obojí.“

Mami, zastav se