/VIDEO, FOTOGALERIE/ Opava byla a je kavárenským městem. Důkazem je nespočet podniků, které nabízejí výborná espressa, cappuccina či latté. Vydali jsme se do opavských ulic a zmapovali top kavárny, které by žádný milovník kvalitní kávy neměl vynechat. V sedmém a závěrečném díle seriálu Na kávě v Opavě jsme se zakotvili v Národní kavárně, která po zdařilé rekonstrukci v minulých dnech znovu otevřela hostům své prostory.

Národní kavárna v Opavě zažila několik vzestupů a pádů. Letos v červnu se dveře kavárny opět otevřely veřejnosti. Usměvavá a energická majitelka Kateřina Vlčková Deníku vylíčila cestu k obnovení zašlé slávy kavárenského podniku v Olomoucké ulici. Prozradila také, co do budoucna chystají.

Moderní kavárna se do prostoru nehodí

Kateřina Vlčková před otevřením stála před velkou výzvou, jelikož nikdy majitelkou kavárny nebyla, i když si to dlouho přála. Zkušenosti v oboru sice získala při práci baristky, ale vlastní kavárenský podnik je jiná disciplína. Je v ní důležité i uchopení konceptu kavárny.

„Tím, že provozovatelů zde bylo již několik, cítím velkou zodpovědnost. Nechtěli jsme tady udělat moderní kavárnu, která by se sem dle mě nehodila,“ popsala úvodem majitelka. Doplnila, že je zapotřebí respektovat prostor podniku ale i jeho historii. U konceptu vycházela také z toho, co má sama ráda, ze svých zkušeností a nebála se zapojit i další opavské podnikatele. „Například veškeré květiny jsou od KAYAFloristika,“ zmínila.

Historie místa ožívá s lidmi

Kateřina se vrátila ještě k historii kavárny, na níž nedá dopustit. V kavárně plánuje mít dokonce i stálou expozici historických fotografií místa. O možné podobě zatím nechtěla více prozradit, jelikož to má být překvapení. Nejhlubší studnicí informací z historie místa však nejsou fotky, ale samotní Opavané. Ti sami za Kateřinou chodí, a vypráví jí, co vše v kavárně zažili. Majitelka se také podělila o příhodu, která ji dojala a chytila za srdce:

„Přišla za mnou jedna paní, to bylo ještě před otvíračkou, a podělila se, že se tady před šedesáti lety seznámila s manželem. Že mají z takového místa tak pěkné vzpomínky, je něco nádherného. Osobní vzpomínky a zkušenosti jsou pro mě ty nejkrásnější,“ sdělila.

Vrátí se oblíbené taneční večery?

V minulosti byla Národní kavárna hojně navštěvovaná také díky klavírním a tanečním večerům. Majitelka na nich bude spolupracovat s opavským klavíristou Dominikem Fajkusem. Mimo jiné prozradila, že se lidé mohou těšit také na vánoční koncert. Na kulturním programu se chystá mimo jiné spolupracovat s Opavskou kulturní organizací. Akce budou mít i vlastní. Kromě jiného chystají degustaci prvotřídních vín, která pak najde host i ve stálé nabídce a budou mít značku Národní kavárny.

A co káva?

Kateřina se rozhodla v podniku zákazníkům vařit kávu Julius Meinl. V Opavě ji nenabízí žádná kavárna, pouze jedna restaurace. V kavárně připraví na pákovém kávovaru všechny známé typy káv. Specialitou je například espresso martini, což je káva, vodka a kávový likér v jednom nápoji. V létě jistě osvěží studená káva, takzvaná cold brew. Pokud si host našel zalíbení v kávě filtrované, tak i tu najde v nápojovém lístku.

Nápojový lístek Národní kavárny myslí i na ty, kteří kávě neholdují a chtějí si dát něco ostřejšího. Na čepu mají plzeňské pivo a z alkoholických nápojů je v nabídce třeba oblíbený aperol a již zmíněná vína pod značkou Národní kavárny, ke kterým si hosté mohou dát italské sýry a uzeniny od místního dodavatele.

Vlčková: V nabídce jsme unikátní

Kateřina prozradila, čím je, kromě slavné historie, její podnik v Opavě jedinečný: „Unikátní jsme v nabídce. Máme v Opavě výhradní zastoupení pro ostravský Croissant House. Vynikající mají například pistáciový croissant, který si nikde jinde nekoupíte. Dělají jedinečné náplně - sladké i slané. Když je přijdete ochutnat, tak pochopíte,“ láká Kateřina. Návštěvníci dále mohou ochutnat výborné zákusky od pekařky Lucie Poustkové, známé jako Troublebaker, z Hradce nad Moravicí.

Národní kavárna nabídne moderní cukrařinu i tradiční zákusky. „Není laskonka jako laskonka. My sázíme na klasiku, v nabídce je i větrník, vídeňský sachr a pracujeme i na špičce,“ prozradila Kateřina Vlčková s tím, že z moderní cukrařiny mají v nabídce makronky či cheesecake. Pro nejmenší je nachystaná zmrzlina a dětské nápoje jako je například babyccino, na které si děti mohou odskočit z dětského koutku.

Když přijde hlad

Návštěvník si v kavárně může dát malá jídla jako toast, panini, či lívance. „Aktuálně nabízíme snídaně a brunche od 8.00 do 13.00. Do budoucna se chystáme nabídnout několik jednoduchých kvalitních jídel z teplé kuchyně," doplnila Vlčková.

Národní kavárna má otevřeno od pondělí do neděle v čase 8.00 až 22.00. Většina kavárenských podniků v Opavě zavírá v týdnu často po sedmé hodině večer, a někteří lidé si pak již nemají kam jít sednout. Majitelka by ráda poptávce Opavanů vyšla vstříc. Otvírací doba je navíc jednoduchá a jednotná, a to také proto, aby lidé nemuseli složitě přemýšlet nad tím, kdy je a není otevřeno.

