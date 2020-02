Představa, že by se koronavirus zastavil a další země už přestal ohrožovat, je naivní stejně jako tvrzení, že je země na něj připravená. Na případnou pandemii totiž není žádná země dostatečně připravená, může však udělat maximum pro zmírnění dopadu.

Výhodou pro Opavany a Slezskou nemocnici je, že na rozdíl od mnoha jiných měst disponuje svým infekčním oddělením.

„Náš personál je v práci s pacienty, postiženými infekční chorobou, dostatečně zkušený. Výhodou pracoviště je, že je už z minulých dob vybavený speciálním izolačním pokojem s negativním tlakem vzduchu, který se pak do prostředí dostává zcela zbavený možných virových agens průchodem přes filtrační zařízení. Potom už nemůže nikoho ohrozit,“ říká primář oddělení Petr Kümpel.

Aby byli lékaři na infekčním oddělení schopni rychle reagovat na aktuální informace o výskytu koronaviru ve světě a zejména v Evropě společně s dalšími zainteresovanými, jsou v pravidelném kontaktu s epidemiology, vedením nemocnice a ostatními infekčními pracovišti.

Podle některých odborníků je totiž jen otázkou času, kdy se jeho výskyt potvrdí i v Česku a primář Kümpel s tímto názorem souhlasí.

„Riziko je v současné době už skutečně reálné. Proto je důležité, aby byli lidé, vracející se z už napadených oblastí (aktuálně Čína, Jižní Korea, Lombardie, Benátsko), dostatečně obezřetní. Pokud se u nich projeví příznaky podobné chřipce kašel, případné dechové potíže a vysoká horečka, měli by nejprve kontaktovat naše oddělení. Ale pozor, ne osobně, nýbrž pouze telefonicky! To proto, že by v případě, že koronavirem skutečně onemocněli, mohli nakazit další pacienty v čekárně,“ upozorňuje Petr Kümpel.