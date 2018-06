Na „koupák“ lákají kromě Opavy i Vítkov, Hradec a Bolatice

Je třicet stupňů ve stínu, na stromě se nepohne ani list a vy pijete už desátou sklenici vody. A to je teprve dopoledne. Pokud nepatříte mezi ty šťastlivce, kteří mají bazén doma na zahradě, nezbývá než nabalit do tašky pár věcí a vyrazit na „koupák“.

Ten opavský otevře své brány poprvé v neděli 17. června. Provozní doba zůstává stejná jako loni, taktéž vstupné. Jestli nechcete jet zrovna do Opavy, můžete využít například koupaliště ve Vítkově, Hradci nad Moravicí či Bolaticích.

„Koupaliště máme otevřeno od 1. června, a to od pondělí do neděle od 9 do 19 hodin.,“ uvedl Roman Celta, ředitel Technických služeb Hradce nad Moravicí, pod které koupaliště spadá.

Koupaliště v Bolaticích se má podle slov tamního starosty Herberta Pavery otvírat 16. června.

„Celodenní vstupné je 40 korun pro děti, studenty a seniory, a 60 korun pro ostatní. V poslední době je koupaliště navštěvováno méně než v minulosti, je to dáno tím, že mnoho lidí má bazén doma a že i v Polsku se postavily nové bazény. Klientela je minimálně z 50 procent z okolí a z Polska,“ vysvětluje starosta a dodává, že chtěli letos na koupališti vybudovat tobogan, ale odložili to na příští rok, protože musejí opravit pokoje v penzionu na koupališti.

Ve stejný den jako se otevírá koupaliště v Bolaticích, se otevírá také ve Vítkově.

„Koupaliště bývá hodně navštěvováno, ale i přesto jej město dotuje ročně částkou zhruba pět set tisíc korun,“ uvedl vítkovský místostarosta Oldřich Huška.

Novinkou je v případě vítkovského koupaliště rekonstrukce v letech 2017 až 2018 za přibližně 17 milionů. Jak dále místostarosta zmínil, zastupitelé schválili novou klouzačku za 1,5 milionu.

„Byl vyhlášen konkurz na zhotovitele, nikdo se nepřihlásil, nově bude vyhlášen po ukončení sezony,“ dodal.

