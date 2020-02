Dosud byli cestující i obyvatelé nuceni chodit přímo přes koleje, nutno však konstatovat, že vlaky v Hradci nad Moravicí končí a trať už dále nikam nevede.

I přesto je ale vznik přechodu, který bude součástí rekonstrukce prostoru hradeckého nádraží, žádoucí. Aktuálně ve stanici probíhá pod taktovkou Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) demolice starého skladiště u městského parku, který leží bezprostředně v blízkosti nádraží.

„Se SŽDC jsme domluveni, že v říjnu a listopadu budou zkráceny všechny koleje, přeloženy výhybky, demolují se nákladní rampy a vznikne bezbariérový přístup k novému nástupišti. Tyto práce za přibližně 5,5 milionu provede SŽDC na vlastní náklady. Následně město za asi 2 miliony vybuduje přes koleje bezbariérový přechod, včetně zábradlí a osvětlení,“ popisuje průběh prací na hradeckém nádraží místostarosta města Petr Havrlant.

Město by posléze mělo od správy železniční cesty získat do svého majetku pozemky v městském parku, které tady po odstranění 86 metrů kolejí zůstanou. Stejně tak by Hradec měl vlastnit i dřevěnou krytou čekárnu, která stojí hned vedle zděné budovy nádraží.

„Tyto předpokládané nákupy by v příštích letech měly umožnit revitalizaci městského parku a kompletní rekonstrukci výpravní budovy,“ dodává Petr Havrlant.