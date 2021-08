Uprostřed Oldřišova na Zámecké ulici nedaleko obchodu s potravinami nyní probíhá čilý stavební ruch. Zchátralá budova, která kdysi sloužila jako hospoda a sál, se proměňuje v nový kulturní dům.

Původní majitelé, kteří zde do roku 2018 provozovali pohostinství, se rozhodli objekt prodat. Obec budovu po několika jednáních odkoupila s tím, že zde vyroste kulturní dům. „Tento u nás zatím chybí. A myslím si, že obec naší velikosti si kulturní dům zaslouží a potřebuje jej,“ vysvětluje starosta Oldřišova Petr Toman.

Dosud se například plesová sezona odehrávala v místní multifunkční tělocvičně, která byla postavena v roce 2003.

Na přípravě této investice se usilovně pracovalo celý předminulý i minulý rok. Bylo nutno zpracovat projektovou dokumentaci, vyřídit vše potřebné pro získání stavebního povolení, zajistit finance pro realizaci a vybrat dodavatele. Finanční prostředky se podařilo zajistit formou dotace z regeneračního programu Brownfield, jejímž poskytovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Stavba nového kulturního domu byla zahájena letos v červnu.

Jak již bylo zmíněno, realizace může probíhat i díky poskytnuté dotaci. „Pouze z vlastních prostředků bychom akci zrealizovat nemohli. Vysoutěžená cena činí šestatřicet milionů včetně DPH, z toho dotace představuje sedmdesát procent uznatelných nákladů, což je pětadvacet milionů korun. To je pro nás rozhodující finanční podporou. Po dvou letech, kdy jsme rekonstruovali zámek, jde myslím na poměry naší obce o druhou takto velkou investici v posledních létech,“ upřesňuje Petr Toman.Oldřišovský kulturní dům by měl být dokončen v září roku 2022.

Interiér zámku v Oldřišově.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Expozice na zámku přibližuje historii obce

V opraveném zámku v samém srdci Oldřišova nyní sídlí obecní úřad, ordinace lékařů pro děti a dospělé, obřadní síň, knihovna nebo klubovna pro spolky. A v jedné místnosti se před nedávnem slavnostně otevřela i expozice o historii obce. Návštěvník se zde dozví vše podstatné o minulosti Oldřišova, který patří k nejstarším obcím na Hlučínsku.

Se vznikem expozice se počítalo už při samotné přípravě rekonstrukce zámku. Velkou zásluhu na podobě výstavních prostor májí místostarosta p. Radim Lokoč, odborní pracovníci Muzea Hlučínska i Slezského zemského muzea v Opavě. A v neposlední řadě pan Petr Barč.

Expozice o historii obce na oldřišovském zámku.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

„On je takovou živoucí kronikou obce. Už od svého mládí sbírá staré fotografie. Má obrovský fundus fotodokumentací z doby před první světovou válkou nebo z období První republiky či období po 2. svět válce. Cenné je rovněž to, že pokud jsou na fotkách osoby, má z devadesáti procent popsáno, kdo ke kdo, nejde tedy o anonymní snímky,“ říká oldřišovský starosta Petr Toman. Do expozice mohou zájemci nahlédnout od pondělí do pátku v úředních hodinách obecního úřadu a o víkendech po předchozí telefonické domluvě.

Součástí hasičské zbrojnice je i pošta.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Dobrá adresa pro život. Počet obyvatel roste

Blízko od Opavy, hotová technická infrastruktura, školka, škola, dobrá občanská vybavenost. A také klid, protože tudy nevede žádná tranzitní cesta. To jsou největší klady bydlení v Oldřišově. Patrně z tohoto důvodu je poptávka po bydlení v Oldřišově velká.

Staví se nové rodinné domy, původní se rekonsrtruují, počet obyvatel se rozrůstá. Obec bohužel v současné chvíli není vlastníkem žádných parcel, na kterých by se stavět dalo. Avšak pozemky si mohou zájemci koupit od soukromých osob, pokud je samozřejmě tyto chtějí prodat. Větší plochy pak mají pod taktovkou developeři, kteří parcely připraví poté a prodávají. V posledních letech tady vyrostly desítky nových rodinných domů. Aktuálně se připravuje projektová dokumentace na další dvě lokality, jedna pro 12 řadových domů a druhá pro 23 rodinných domků.

Z historie Oldřišova

Oldřišov.Zdroj: archiv obceOldřišov, ležící sedm kilometrů od Opavy, je jednou z nejstarších obcí na Hlučínsku, první písemná zmínka pochází již z roku 1234. Nachází se zde mateřská a devítiletá základní škola, pošta, knihovna, pohostinství či prodejna potravin. Své ordinace tady má lékař pro dospělé i děti. Dopravní obslužnost zajišťují pravidelné autobusové linky. Oldřišov je členem Sdružení obcí Hlučínska, svazku obcí Mikroregionu Hlučínsko-západ i MAS Hlučínsko.

Oldřišov leží na území, kde ve středověku vedla severojižní obchodní cesta, vedoucí od nepaměti z Moravy do severních oblastí Baltu. Obchodní cesty odjakživa ovlivňovaly ekonomický i společenský život – díky nim šly zorganizovat rychlé přesuny vojsk, také se šířilo křesťanství, ale i mor.

Oldřišov, německy Odersch, dříve městečko s farním kostelem Narození Panny Marie (od r. 1670), náležel již v 2. polovině 12. století klášteru hradišťskému a markrabě Přemysl udělil právě roku 1234 klášternímu zboží oldřišovskému (Oldrisowe) rozsáhlé výsady.

Oldřišov zažil i vpád Mongolů ve 13. století, v jeho držení se pak po další téměř čtyři století vystřídalo množství pánů, namátkou Jan Tovačovský z Cimbura, Jan Donát z Polomě, Krištof Tvorkovský z Kravař, bratři Ondřej, Václav, Jakub a Mikuláš Unruhové z Hermsdorfu, Jindřich z Drahotuš, Jiří Bernart z Tvorkova, Frydrych Sedlnický z Choltic, Karel Danvic z Johnsdorfu a mnoho dalších, až byl jistému Frydrychu Tschamerovi jeho majetek za účast při dánském vpádu zkonfiskován a od roku 1640 zaznamenal statek v Oldřišově značný úpadek.

V držení panství se následně znovu vystřídalo několik hrabat a pánů, třeba Jan Karel, hrabě z Vrbna, Leopold Rudolf, svobodný pán z Poppen, Jan Nepomuk, hrabě Vlček z Dobrozemice či Arnošt Joachym, hrabě Strachwitz, až se statku zmocnil rod Lejeune, v jehož držení byl Oldřišov ještě v roce 1920.

Kostel Narození Panny Marie v Oldřišově.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Za pozemkové reformy v roce 1923 byly vytvořeny zbytkové statky Arnoštov, Frajhuby a Nový dvůr. Zcela byly rozděleny dvory v pžilehlých obcích Služovice a Vrbce, které dlouho náležely k oldřišovskému panství. Připomíná se, že v roce 1930 měl Oldřišov 240 domů a 1328 obyvatel s katastrem 1577 hektarů, což se nijak zásadně nezměnilo ani po druhé světové válce. Dnes žije v obci 1442 obyvatel.

Slavní rodáci

Barbora Malíková (*2001), atletka

Cyklostezka v Oldřišově. Tento úsek na katastru Oldřišova navazuje na polní cestu (v katastru Opavy), kterou se cyklisté dostanou až do Opavy.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Tip na výlet

Zámek a jeho park, příroda i cyklostezky

Návštěvníci Oldřišova by určitě neměli vynechat místní zámek, který je kompletně zrekonstruován. V jedné místnosti mohou zhlédnout velmi zajímavou expozici o historii obce, která je přes týden přístupná v době, kdy je otevřen obecní úřad. O víkendech si pak lze individuální prohlídky rovněž domluvit. Projít se a odpočinout si pak můžete v zámeckém parku, zavítat lze i do kostela Narození Panny Marie. Velkým lákadlem je příroda kolem Oldřišova, která nabádá k procházkám i výletům na kole, protože Hlučínsko cyklistům zkrátka přeje. Za zhlédnutí pak v blízkém okolí stojí Hněvošický dřevěný kostelík sv. Petra a Pavla, přírodní rezervace Hněvošický háj nebo zámek v Kravařích či Velkých Hošticích.