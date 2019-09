Nejdříve byl v místě proveden hydrogeologický průzkum, na základě něhož se zhotovila projektová dokumentace a mohlo se začít vrtat. „Zajistit realizaci vrtů nebylo vůbec jednoduché, potřebné vybavení má totiž k dispozici jen hrstka firem v České republice a termíny provedení se tak značně protahují,“ vysvětluje mluvčí města Lada Dobrovolná.

Vrty byly provedeny celkem dva, a to do hloubky asi 25 metrů. „Ukázalo se, že vydatnost zdroje vody je zde velmi nízká. Zhotovitel ve své zprávě došel k závěru, že z dlouhodobého hlediska odběru podzemní vody je uvedená lokalita k umístění zahrádkářské osady nevhodná,“ konstatuje opavský primátor Tomáš Navrátil a dodává: „Stále však dané území zcela nezavrhujeme. Vytipujeme místa v jeho blízkosti vhodné pro další vrty, například u Psychiatrické nemocnice, kde je studna, ale i jiná, odkud bychom případně mohli vodu přivést.“

V takovém případě by si ale musela radnice spočítat, jestli se jí přívod potrubím ekonomicky vyplatí. Navíc by se město muselo dohodnout s majiteli pozemků, neboť voda by vedla přes pozemky cizí. „Otazníků je tedy více než dost. Proto bude odbor majetku ve spolupráci s architektem zároveň prověřovat i další lokality v jiných oblastech, kde by bylo případně možné nové zahrádky vybudovat,“ dodává Lada Dobrovolná.

O vzniku kolonie na svaté Anně rozhodlo minulé vedení města. „Bylo předčasné zahrádky lidem slibovat, při našem nástupu do funkcí nebylo vůbec nic připraveno. Nebyla ani studie, natož projekt,“ uvedl už před časem Tomáš Navrátil. Tehdejší primátor a nyní opoziční zastupitel Radim Křupala argumentoval tím, že se vše projednávalo s městským architektem a bylo připraveno tak, aby se vrty provedly loni v létě nebo nejpozději na podzim.