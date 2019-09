„Stejně jako na historickém pečetidle, tak i na novém znaku je vyobrazen svatý Kryštof, patron poutníků, který však nedrží hůl, s níž je nejčastěji vyobrazován, ale růži jako mariánský symbol připomínající kapli Nanebevzetí panny Marie v Darkovičkách. Modrá vlnka pod světcem symbolizuje darkovičský potok Brudek, dnešní Jasénku. Zelená barva ve znaku symbolizuje zemědělskou krajinu v katastru Darkoviček a také spojení Darkoviček s Hlučínem, protože i v jeho znaku převládá zelená. Darkovičky jsou součástí Hlučína od 60. let minulého století. Stejně jako na jiných vyobrazeních, také na darkovičském znaku má svatý Kryštof v náručí Ježíše, kterého podle jedné z legend přenášel přes rozvodněnou řeknu,“ vysvětluje člen osadního výboru Darkovičky Tomáš Matýsek.

Právě osadní výbor letos vznik nového znaku inicioval. Dále se na něm podíleli i obyvatelé Darkoviček a také přední odborník na heraldiku Karel Müller.

„Svatého Kryštofa jsme zvolili poroto, že je to symbol, který byl s obcí spojován minimálně od půlky 17. století. Existuje ale hypotéza, že historické pečetidlo se mohlo používat už od půlky 16. století, kdy si ho takto nechal zhotovit majitel panství Kryštof Bzenec. Svatý Kryštof tedy představuje jakýsi most překlenující dobu více než pěti století a spojující dnešní občany Darkoviček s jejich dávnými předky. V současné době necháváme zhotovovat znak i s informačními tabulemi, které se umístí v našem kulturním domě. Také jsme nechali vyrobit samolepky se znakem a rozdali je občanům do schránek,“ dodává Tomáš Matýsek.