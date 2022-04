Farmářské trhy jsou v Opavě již zavedenou značkou. Vybírat si na nich mohou nejen Opavané sazenice, bylinky i čerstvou zeleninu a ovoce za zahrádek místních a regionálních pěstitelů, a to vždy od 6.30 do 14 hodin, v sobotu do 12 hodin.