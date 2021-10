V opavském okrese pak bylo pořadí na dalších místech následující: druhou příčku obsadila zmíněná koalice SPOLU (22,86%). Na třetím místě skončili Piráti a Starostové (11,24%), čtvrtá pozice patří SPD (10,93%). Hranici pěti procent dále v opavském okrese překročila už jen jedna jediná strana, a sice ČSSD (5,31%). Těsně pod pěti procenty se umístila Přísaha Roberta Šlachty (4,88%).

Jediná výjimka: Ve Slavkově zvítězilo SPOLU

Hnutí ANO dokázalo zvítězit téměř ve všech obcích a městech opavského okresu. S jednou jedinou výjimkou a tou je obec Slavkov. Tím nejtěsnějším možným způsobem, to jest o jeden hlas tady vyhrála koalice SPOLU. Hnutí ANO získalo ve Slavkově 26,29%, přepočteno na hlasy 304. SPOLU obdrželo 26,38% a 305 hlasů. Po nahlédnutí do statistik ale na Opavsku najdeme několik dalších obcí, kde ANO vyhrálo opravdu jen těsně. Příkladem je třeba Hlubočec, kde ANO mělo 24,35% (76 hlasů), druzí SPOLU pak 22,43% (70 hlasů). „Jen“ o sedm hlasů pak vyhrálo ANO před koalicí SPOLU ještě v Dobroslavicích, Stěbořicích a Velkých Hošticích. V ostatních obcích už výsledky takto těsné nebyly a jasněji hovořily pro vítězství ANO.

Koalice SPOLU pak většinou na Opavsku skončila na druhém místě. I tady ale najdeme pár výjimek, někde totiž bere pomyslné stříbro SPD. Konkrétně v Uhlířově, v Nových Lublicích, Kružberku, Jakartovicích, Sosnové a ve Svatoňovicích. Ve dvou obcích se SPD dělí o druhé místo se SPOLU, a to v Sudicích (shodně zisk 15,11%, tzn. 47 hlasů) a v Melči (obě strany 11,97% a 34 hlasů).

Účast nejvyšší od roku 1998

K volebním urnám přišlo v opavském okrese 64,81% voličů. To je více než při minulých sněmovních volbách v roce 2017, tehdy byla účast na Opavsku 60,11%. V roce 2013 přišlo 58,18% voličů, v roce 2010 61,08% a v roce 2006 to bylo 63,89%. Rok 2002 přinesl v okrese dosud nejnižší volební účast, a to 58,16%. Naopak nejvyšší účast byla v roce 1996 (78,95%) a dále také v roce 1998 (73,86%).

Konkrétně v Opavě byla účast 62,20%, před čtyřmi lety dorazilo 57,73% voličů. „Opavané zájem o volby určitě měli, i když osobně jsem čekal, že účast by mohla být ještě o trochu větší,“ prozrazuje s úsměvem vedoucí odboru vnitřních věcí opavské radnice Petr Sordyl. Volby ve slezské metropoli byly bezproblémové. „Byly to klidné volby, i přesto, že se musela dodržovat přísná hygienická opatření. Nemuseli jsme řešit vůbec žádné potíže,“ pokračuje.

Úplně poslední čísla přišla z Háje ve Slezsku

Vůbec poslední obcí, kde se čekalo na výsledky hlasování se stal nejen na Opavsku, ale v celém Moravskoslezském kraji Háj ve Slezsku. V jednom z pěti tamních okrsků totiž trochu zlobila technika. „Byly tam technické potíže s počítačem, ale nic závažného, vše se naštěstí dalo rychle do pořádku,“ řekl Petr Sordyl. Výsledky z tohoto posledního okrsku byly zaevidovány v čase 19.07.

Jak se volilo ve městech na Opavsku?

Opava – 1. ANO 2011 (30,58%), 2. SPOLU (24,12%), 3. Piráti a Starostové (13,35%)

Hlučín – 1. ANO 2011 (36,02%), 2. SPOLU (21,77%), 3. SPD (12,58%)

Dolní Benešov – 1. ANO 2011 (41,47%), 2. SPOLU (20,52%), 3. Piráti a Starostové (10,38%)

Kravaře – 1. ANO 2011 (35,45%), 2. SPOLU (26,05%), 3. Piráti a Starostové (10,54%)

Vítkov – 1. ANO 2011 (39,16%), 2. SPOLU (17,38%), 3. SPD (13,48%)

Budišov nad Budišovkou – 1. ANO 2011 (38,70%), 2. SPOLU (18,52%), 3. SPD (17,10%)

Hradec nad Moravicí – 1. ANO 2011 (31,98%), 2. SPOLU (24,46%), 3. SPD (11,40%)