Vítězství z voleb do sněmovny před čtyřmi lety obhajuje v regionu hnutí ANO 2011, které v roce 2017 získalo 35,18% hlasů. Druhé místo patřilo SPD se 12,41% a třetí skončila Česká pirátská strana se ziskem 9,03% hlasů. Na dalších příčkách se umístila ČSSD (8,28%), KDU-ČSL (8,03%), ODS (7,89%) a KSČM (6,87%). Další strany už nepřesáhly hranici pěti procent.

Co se účasti týká, tak v roce 2017 přišlo na Opavsku k urnám 60,11% oprávněných voličů. Vůbec nejvíce jich bylo v Budišovicích, celkem 70,65%. Sedmdesáti procentní hranici volební účasti pak na Opavsku překročila ještě obec Dobroslavice, kde přišlo odvolit 70,63% lidí.

Hojnou účastí se může pochlubit ještě Děhylov (69,70%), Mokré Lazce (69,69%), Darkovice (68,32%) či Březová (68,21%). Naopak nejméně lidí přišlo splnit svou „občanskou povinnost“ v Čermné ve Slezsku. Tamní volební účast se nevyšplhala ani na čtyřicet procent, celkem k volbám totiž dorazilo jen 37,06% lidí.

Obrovský zájem o voličské průkazy

Jaká bude volební účast ve volbách letošních, je zatím nejisté. Co je však už nyní jasné je to, že například na opavském magistrátu vyřídili asi rekordní počet žádostí o voličský průkaz. Vydána jich byla necelá tisícovka, což je více než dvojnásobek oproti minulým sněmovním volbám, kdy jich bylo vyřízeno „jen“ 540. Letos proto musel být přidán i jeden úřední den navíc.

„Zájem byl letos opravdu velký. Lidé si ve velkém řešili i své doklady, protože bez dokladu totožnosti už tentokrát neodvolí tak, jak tomu bylo v minulých letech. To si mohli v průběhu voleb vyřídit, laicky řečeno „rychlý občanský průkaz“, poprvé už však toto platit nebude,“ uvedl vedoucí odboru vnitřních věcí opavského magistrátu Petr Sordyl s tím, že právě u voleb do dolní komory Parlamentu ČR vyřizují úředníci oproti jiným volbám voličských průkazů nejvíce. Podstatně větší zájem než v minulosti je i o volební urnu, se kterou členové volební komise dojíždějí například do domovů pro seniory, nemocnic nebo věznice.

Prokletý okrsek číslo čtyřicet?

Zajímavostí voleb do poslanecké sněmovny v roce 2017 byl mimo jiné fakt, že Opava se stala jediným městem v České republice, kde se v sobotu volilo o hodinu déle. Volební místnost v okrsku číslo čtyřicet v Mateřské škole 17. listopadu v Kylešovicích zůstala otevřena až do 15 hodin. Zapříčinily to hned dvě mimořádné události – ranní potíže s otevřením volební místnosti a kolaps předsedkyně komise.

V sobotu hned v osm hodin se totiž ani voliči, ani členové volební komise nemohli dostat dovnitř. „Byl tam problém se zámkem. Přibližně po pětačtyřiceti minutách se ale místnost otevřela a lidé tak mohli jít v pohodě volit,“ přiblížil tehdy Petr Sordyl. Poklidný průběh voleb se však ani poté v okrsku číslo čtyřicet nekonal. Muselo dojít k dalšímu přerušení, a to kvůli kolapsu samotné předsedkyně komise.

„První pomoc jí poskytl pohotový volič a byla přivolána také záchranná služba,“ popisoval událost v roce 2017 Petr Sordyl. Žena byla při příjezdu záchranářů už při vědomí a poté byla sanitkou převezena do Slezské nemocnice v Opavě. Protože ale lidé z důvodu těchto mimořádných událostí nemohli volit dohromady více než hodinu, bylo rozhodnuto o prodloužení voleb, což umožňuje zákon.

Ještě dodejme, že volební místnosti se v pátek zavírají ve 22 hodin. Druhým volebním dnem je sobota 9. října, hlasovat je možné přijít od 8 do 14 hodin.