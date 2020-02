V opavské městské části Komárov platí pro opravy mostu do dubna zákaz vjezdu vozidel, těžších než dvacet tun.

Do Zámecké ulice v Hradci nad Moravicí platí při opravě mostu do jejího ukončení zákaz vjezdu pro vozy těžší než osm tun. Oprava mostu v opavské Mostní ulici si od 1. dubna do 30. listopadu vyžádá uzavírku celého mostu a uzavřená bude od 15. března do 30. listopadu i cyklostezka mezi ulicemi Příčná a mostem v Mostní ulici.

Úsek mezi opavskými ulicemi Vojanova a U Opavice bude částečně průjezdný se světelným značením od 1. dubna do 30. listopadu.

Most v opavské Krnovské ulici poblíž Rakety bowlingu bude částečně průjezdný v první etapě od 16. března do 30. června a ve druhé etapě od 1. července do 31. října. Provoz bude světelně řízený.

Pro opravu kanalizace bude od 24. února do 30. května zcela uzavřený úsek mezi ulicemi Mrštíkova, Boční a Hranička.