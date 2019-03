Rušno bylo v zasedací místnosti rady města Opavy na Hlásce na Horním náměstí. Místnost totiž zaplnili občané, kteří se přišli zúčastnit dalšího pokračování akce s názvem Otevřená radnice. Na jejich dotazy a podněty reagoval primátor Tomáš Navrátil (ANO 2011), náměstci Igor Hendrych (ANO 2011), Michal Jedlička (KDU-ČSL), radní Jan Štěrba (Piráti&Opavané) a dále zástupci technických služeb, dopravního podniku a vedoucí některých odborů.

Zatímco na minulých diskuzních fórech se často hovořilo třeba o zahrádkách nebo špatném stavu chodníků, tentokrát zaznělo z úst občanů asi nejvíce výtek na nepořádek ve městě. Několikrát byl v této souvislosti zmíněn pojem Bílá Opava. Podle občanů to už neplatí, protože bílá se proměnila spíše v černou.

„Průchody a podchody ve městě by se měly každé jaro vyčistit. Dlažba je neuvěřitelně špinavá, tady vedle Hlásky, vytřískány kachličky, hrůza. Přes myší díru se pomalu nedá projít,“ konstatovala například jedna z příchozích. Reakce se dočkala od provozně-technického náměstka technických služeb Martina Giráška.

„Podchody a průchody, které jsou v majetku města, se čistí pravidelně. Konkrétně myší díra je soukromého majitele. Bohužel je to i o lidech, my to uklidíme, ale za chvíli už je tam znovu nepořádek,“ mínil zopakoval, že venkovní prostory, které nevlastní město, nemohou pracovníci technických služeb uklízet.

Občané dále upozornili třeba na chybějící chodník ve Slavkovské ulici nebo v části Pekařské ulice, kde probíhá rekonstrukce silnice, která bude navazovat na nově budovaný obchvat. Požadovali také zastřešení zastávky MHD U Jaktarky, jedna z občanek navrhla navýšit poplatky za psy, protože podle ní páníčkové po svých mazlíčcích venku neuklízejí.

Řeč přišla také na úplné vymýcení hazardu ve městě. „Problematiku hazardu bude řešit komise,“ slíbil primátor Tomáš Navrátil.

Další dotaz se týkal i kriminality v centru města, konkrétně jednoho z domů v ulici Na Valech, kde se podle slov občana ve velké míře vyskytují nepřizpůsobiví občané, kteří narušují veřejný pořádek i v protějším vnitrobloku. Zde se mimo jiné nachází dětské hřiště a lavičky, kde se mají různé pochybné existence zdržovat. Řešení vidí občan ve zrušení hřiště a mimo jiné i ve vyhlášení bezdoplatkové zóny, s čímž však nesouhlasilo vedení Opavy, stejně jako s tvrzením, že narůstá kriminalita.

„Myslím, že tento jev neprobíhá, máme jednu z nejnižších kriminalit,“ oponoval Tomáš Navrátil.

A hovořilo se také o farmářských trzích, konkrétně o původu prodávaného zboží. „Jsou to farmářské nebo překupnické trhy? Už jsem říkal, že jedna žena tam prodává zboží, které si ve velkém nakoupí v supermarketu a na trzích to nabízí třikrát dráž,“ upozornil další z diskutujících.

Podle primátora je však vše pečlivě hlídáno. „Kontrolujeme, odkud zboží je. Pokud najdeme nějaké porušení, okamžitě s daným člověkem ukončíme smlouvu,“ uvedl.