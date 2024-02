/VIDEO, FOTO/ Nové centrum, ve kterém budou obchody i služby pro veřejnost, vzniká na rozhraní Ostravska a Opavska. Buduje se v Ludgeřovicích na Menšíkově louce nedaleko kostela. Jde o prostor, který je pomyslným středem obce, jež v poslední době prochází velkými změnami.

Budování Centra služeb, Ludgeřovice. | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Centrum služeb, jak se komplex oficiálně jmenuje, by mohlo být otevřeno příští rok o Velikonocích, zástupci Ludgeřovic ale věří, že to může být ještě dříve. V současné době naplno běží pozemní práce, nákladní vozidla odvážejí tuny zeminy.

„Po dlouhých letech se začalo stavět. Nejdříve zde byla podmínka postavit kruhový objezd, což se již podařilo,“ uvedl starosta Ludgeřovic Daniel Havlík.

Jak dodal, do centra se mimo jiné přesune pošta. „Nyní ji máme na velice nevhodném místě. Budou tam i další doprovodné služby,“ řekl starosta. Mluví se o lékárně, zájem údajně projevili i lékaři.

„Kavárnička, trafika, prostě takové zázemí pro občany,“ přidal do výčtu Daniel Havlík. Centrum je v bezprostřední blízkosti autobusové zastávky, což zajišťuje dobrou dostupnost pro směr z Ostravy, Hlučína i Markvartovic. Jeho součástí se stane i prostorné parkoviště.

Ludgeřovice plánují i další změny. Na nedaleké Farské zahradě by mělo do tří až čtyř let vzniknout náměstíčko, které bude zónou odpočinku a setkávání.