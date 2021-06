Vstup na něj i na přilehlý minigolf je letos o dvacet procent levnější, což posvětili opavští radní. Je to z důvodu probíhající revitalizace Stříbrného jezera, na kterém se kvůli stavebním pracím nemělo dát koupat vůbec a rekreační sezona měla být úplně zrušena.

Jenže revitalizace je na některých místech pozastavena kvůli neočekávanému zvýšení hladiny vody. Tato skutečnost tak pobyt na sádráku v některých místech stále umožňuje. Opalovat a vykoupat se dá například u písečně pláže, naopak z bývalé travnaté pláže naproti je již staveniště. Magistrát nicméně koupání na sádráku nedoporučuje.

Provoz zahajují ve Vítkově

Od soboty 19. června se otevírá i další koupaliště v opavském okrese, konkrétně to ve Vítkově. Už od úterý 15. června se mohou zájemci vypravit také na plovárnu v Hradci nad Moravicí.

Ještě dodejme, že návštěvníci všech koupališť musí dodržovat platná nařízení, které vydala vláda. Jejich seznam je mino jiné uveden na webových stránkách jednotlivých plováren, které mají rovněž dle aktuálních opatření sníženou kapacitu.

Městské koupaliště v Opavě

Provoz: denně od 9 do 19 hodin

Vstupné: 60 korun, děti do 15 let 40 korun. Zvýhodněné je celodenní, odpolední a rodinné vstupné.



Koupaliště Hradec nad Moravicí

Provoz: denně od 9 do 19 hodin

Vstupné: 60 korun, děti do 15 let 40 korun. Zvýhodněné odpolední vstupné po 16. hodině.



Městské koupaliště Vítkov

Provoz: denně od 10 do 19 hodin

Vstupné: 60 korun, děti do 15 let 30 korun.