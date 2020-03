„Rozhodli jsme k tomuto kroku po ranním nařízení vlády. Než, aby se pivo zkazilo, tak jsme ho raději dali našim zákazníkům zdarma,“ řekla jedna z provozovatelek populární Sokolky Monika Lexová, která vyzvala své zákazníky přes socální síť facebook.

Hospoda byla samozřejmě zavřená. Milovníci piva dostávali svůj mok přes okénko. „Zájem byl velký. Jsme rádi, alespoň se pivo nevyhodí,“ dodala. Našli se i takoví, co chtěli pivo zaplatit.

„Vážně, dnes je to opravdu zadarmo,“ pousmála se Monika Lexová. Aktuální situace ji mrzí a přináší problémy. „Nařízení vlády respektujeme. Je to nemilá situace, v zimě přežíváme a teď, když se blíží pro nás sezona, stane se, co se stane. Snad vše bude brzy v pohodě,“ přeje si.

Sokolka bývá v teplých měsících ve znamení pořádání akcí. Tou první velkou je pálení čarodějnic. „Ty proběhnou určitě, i kdyby se měly o měsíc posunout,“ řekla ještě Monika Lexová.