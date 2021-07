Od 18 do 22 hodin se zde totiž uskuteční exkluzivní akce s názvem Touch The Sky Sunset Party, která v sobě snoubí kombinaci západu slunce, letních drinků a taneční muziky, o kterou se postará DJ Lowa a DJ Srp.

Každého účastníka akce přivítají hostesky s welcome drinkem, v programu nebude chybět ani tombola se zajímavými cenami. Prostor na střeše však bude vyhrazen pouze pro registrovaných sto osob.

A jak se tedy zaregistrovat? Stačí si až do 21. července nakoupit v Bredě za minimálně pět set korun. Svou účtenku případně účtenky pak vyfoťte nebo nascanujte a včetně svého jména a telefonního čísla zašlete na email soutez@ocbreda.cz.

Do předmětu uveďte Touch The Sky Sunset Party. Následně obdržíte potvrzení registrace, které v tištěné nebo elektronické formě předložíte u vstupu na akci. Veškeré další bližší informace jsou uvedeny na webu www.ocbreda.cz.

Soutěž o lístky

Na tento večírek na střeše Bredy nyní mohou zájemci vyhrát vstupenky. Stačí správně odpovědět na otázku: Kteří DJs na akci vystoupí?

Své odpovědi včetně jména, příjmení a telefonního čísla posílejte do pondělí 19. července do 12 hodin na email Veronika.Bernardova@denik.cz. Do předmětu napište heslo Party Breda. Prvních pět správně reagujících osob získá vždy po dvou vstupenkách.