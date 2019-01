Opava, Ostrava – Zbrusu nové science centrum s názvem Svět techniky vyroste do roku 2014 v historicky cenné Dolní oblasti Vítkovic. Náklady na vytvoření tohoto unikátního střediska podpory technického vzdělání a přírodních věd se vyšplhají na astronomických 690 milionů korun.

Takto by měl v budoucnu vypadat areál Světa techniky, v popředí se zcela novou budovou podle návrhu architekta Josefa Pleskota. Na ní budou později instalována obrovská zrcadla. | Foto: archiv Lenky Mynářové

Na celém projektu se přitom zásadně podílí také město Opava a některé zdejší osobnosti. Začít stavět se má na přelomu února a března.

Oč v projektu jde? Celkem na deseti tisících metrech čtverečních zde vyrostou nové prostory, kde budou veřejnosti mimo jiné představovány hry a expozice, které návštěvníkům přiblíží přírodní zákony a technické vědy. Každá z věd bude přitom mít své místo.

„Tento projekt je logickým vyústěním aktivit v kraji, které měly za cíl změnit postoje dětí k technickým oborům,“ vysvětluje vedoucí odborného týmu projektu Lenka Mynářová, jak nápad na vytvoření Světa techniky vznikl. Přípravu a fungování jednotlivých expozic mají na starosti specialisté. Za Opavu jsou to ředitel Mendelova gymnázia Petr Pavlíček a Jana Kopfová ze Slezské univerzity.

„Petr Pavlíček je odborným garantem prezentace výuky fyziky jako oboru. Jana Kopfová je poté odborným garantem popularizace matematiky. Oba navazují na svoje stávající popularizační aktivity, kterých už udělali desítky, možná stovky. V novém science centru navrhují exponáty, animace, simulace, ale třeba i hračky, které obor popularizují,“ nešetří chválou Lenka Mynářová.

Se zápalem se do projektu pouští i jmenovaná dvojice. „Vždy je to skvělé, když se vymyslí něco, aby se děti taky jednou zvedly od počítačů. Navíc tady to nebude jako klasické výstavy, kdy se nesmíte ničeho dotknout. Naopak, tady byste se dotýkat exponátů přímo měli,“ vysvětluje Petr Pavlíček.

Na projektu se – ale trochu nadneseně řečeno – podílí všichni Opavané. Jeho oficiálním partnerem je totiž i zdejší magistrát. „Ostrava a Opava se od ostatních statutárních měst, které projekt podpořily, liší tím, že navíc ještě přispěly finančně na přípravu projektu a první aktivity. To je velká pomoc. Magistrát Opavy projekt podporuje od roku 2009 a vždy se jednalo o velmi vstřícný přístup,“ popisuje Mynářová.

Další spolupráci prý v budoucnu plánují organizátoři projektu navíc také se Slezským zemským muzeem.