Spolek Kostel sv. Janů, úzce spjatý s festivalem Hradecký slunovrat, se ho už delší dobu snaží vrátit zpět do života. Mši svatou k oslavě výročí Sametové revoluce a připomenutí nabyté svobody v něm bude 17. listopadu od 15.30 hodin sloužit biskup Martin David.

Po jejím skončení proběhne podpis darovací smlouvy, čímž formálně přejde vlastnictví kostela z farnosti sv. Ducha na spolek Kostel sv. Janů.

Kostel se nachází ve Smetanových sadech přímo u nejrušnější opavské křižovatky u zbytků městských hradeb a představuje něco jako oázu ticha a klidu. Dnes na první pohled připomíná svůj pozdně středověký původ už jen vzdáleně. Jeho historie je pevně spjata s řádem johanitů, známým též jako řád maltézských rytířů.

Příchod řádu do českých zemí se datuje po polovině 12. století. Ve třicátých letech 14. století nechal opavský vévoda Mikuláš II. postavit na Ratibořském předměstí v Opavě špitál a kapli sv. Mikuláše. O dvacet let později je svěřil do péče johanitům a za další tři roky jim připadl i nově vystavěný kostel, zasvěcený sv. Janu Křtiteli a sv. Janu Evangelistovi v podobě síňového typu o třech polích v každé lodi. Časem prošel stavebními úpravami a při osvobozování Opavy v dubnu 1945 byl těžce poškozený.

Jeho dnešní podoba je výsledkem poválečné rehabilitace. V interiéru se podařilo dochovat kamenný náhrobník vratislavského světícího biskupa Bernarda Symbalského,v presbytáři jsou dvě cenné náhrobní desky řádových komturů Jiřího Lesoty ze Stéblova a Jiřího Adelsbacha z Domsdorfu z 16. století a socha Trpícího Krista.

Opavský kostel svatých Janů.Zdroj: archiv města Opavy

Hlavní oltář zdobí zlacený boltcový ornament s obrazy opavského malíře Ignáce Günthera. Ve venkovním výklenku je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého, která do 50. let 20. století stávala poblíž mostu do Kateřinek. Kampaň za obnovu kostela byla v roce 2020 zahájena na portálu Startovač a sbírku festivalu Hradecký slunovrat a spolku Za Opavu na záchranu chátrajícího opavského kostela sv. Jana Křtitele podpořili mimo jiné spisovatelka Karin Lednická, kněz Zbigniew Czendlik a ekonom Tomáš Sedláček.