Výstava nese název Říšské koruny Karla IV. Příchozí se mohou těšit na poutavý příběh o vzestupu a pádu panovnického rodu Lucemburků, 3D modely hradu Karlštejn, chrámu sv. Víta a Karlova mostu, virtuálně si zalistují v dobové literatuře a především zhlédnou věrné zlatnicko-šperkařské repliky korunovačních klenotů Karla IV. - Svatováclavskou korunu, Lombardskou korunu, Římskou korunu a Říšskou neboli Císařskou korunu.

Korunu sv. Václava, jednu z největších českých středověkých památek, nechal Karel IV. zhotovit pro svou korunovaci v roce 1347 a byli jí korunováni všichni králové a císaři až do 19. století. Její současné umístění je v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze, zbylé tři se nacházejí v italské Monze, Cáchách a ve Vídni.

Zajímavostí výstavy je také vyobrazení 112 erbů z proslulého erbovního sálu německého hradu Lauf, který nechal v roce 1356 postavit Karel IV. Jde výhradně o erby pánů a duchovních z českých zemí a tato znaková galerie je považována za nejvzácnější sbírku české a moravské heraldiky.

Hradec nad Moravicí hostí do 17. října výstavu Říšské koruny Karla IV.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Komentovaná prohlídka i degustace vín

Výstava Říšské koruny Karla IV. je otevřena od 5. září do 17. října v budově Babinec v Hradci nad Moravicí v Podolské ulici. Je otevřena od pátku do neděle od 10 do 16 hodin, vstup je volný.

Součástí výstavy budou i dvě komentované prohlídky – o sobotách 2. a 9. října, vždy od 17 hodin, vstupné bude 50 korun, provází Oldřich Beneš.

Konat se budou i dva degustační večery vín Karla IV., a to ve středu 29. září a v pátek 15. října, vždy od 18 hodin, a to pod taktovkou Alexandra Burdy. Vstupné je 290 korun. Tyto komentované prohlídky a degustační večery je nutno si předem zarezervovat na číslech 725 666 073, 553 783 039 nebo na emailu zmachurova@muhradec.cz.