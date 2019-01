Opavsko - Monika Žídková a Kurt Gebauer. Tito dva rodáci z Opavska jsou výraznými osobnostmi, které spolu s dalšímu zaštiťují letošní 5. ročník celostátní soutěže pro hendikepované Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou.

Bývalá miss Monika Žídková. | Foto: archiv

Patronkou letošního ročníku je naše nejúspěšnější a nejoblíbenější královna krásy Monika Žídková.

„Jsem velice ráda, že mohu podpořit tak úžasný projekt jako je festival Nad oblaky a osobně se do něj zapojit. Je moc prima dát šanci talentům a šikovným lidem, kteří to v životě nemají zrovna jednoduché. Ta radost, nadšení a energie stojí za to," řekla Monika Žídková, která bude finálové klání také moderovat.

Rovnocennou součástí pěvecké části festivalu je výtvarná přehlídka, jejímž patronem je sochař a malíř Kurt Gebauer, profesor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. „Nad oblaky je nápad, který se rozjel do nádherné tradice. Od těch, kteří měli smůlu v loterii života, je obdivuhodné, s jakým nasazením a talentem pracují na svém snu.

Pro mě je nezapomenutelné, jak se soutěžící a jejich blízcí umějí společně radovat i z úspěchu svých kamarádů. Věřím, že díky dárcům, vytrvalosti organizátorů a zájmu nás všech budou Nad oblaky trvat tak dlouho jako nebe nad oblaky," popsal svůj vztah k festivalu Kurt Gebauer.

Kde můžete poslat přihlášku

Přihlášky mohou zaslat lidé s pohybovým či mentálním postižením, kteří mají muzikální cítění a rádi zpívají, a to v kategoriích zpěvák/zpěvačka, skupina nebo sbor. Festival je otevřen také lidem s postižením zraku.

Podmínkou pro zařazení do nejužšího výběru je odeslání přihlášky a nahrávky písně, případně výkresu, nejpozději do konce letošního června buď elektronicky na produkce@nadoblaky.cz, nebo poštou na adresu ProMancus, o.p.s., P. O. Box 27, 702 27 Ostrava 2. Více informací najdou zpěváci i výtvarníci na www.nadoblaky.cz.

Finálový koncert nejlepších zpěváků a vernisáž výtvarných děl se uskuteční ve čtvrtek 2. října 2014 v Divadle na Šantovce v Olomouci.